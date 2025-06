Test de Please, Touch the Artwork 2 : Dans la tête de l’artiste ?

Au cœur de la toile

Tout un monde à découvrir

Le jeu est relativement simple. La présence d’indices évite de rester bloqué trop longtemps. On sent le côté découverte et contemplation qui est particulièrement agréable.

L’histoire peut paraître cryptique, mais en réalité, Please, Touch the Artwork 2 est plus une promenade au sein de l’art qu’autre chose. Vous y incarnez un peintre squelette, évoluant à l’intérieur des tableaux. Et notamment de ceux de James Ensor, artiste belge, souvent qualifié d’expressionniste bien que son œuvre soit au croisement des mouvements artistiques de son époque. Il a d’ailleurs fait partie des “XX”, un groupe de vingt artistes d’avant-garde belge.Please, Touch the Art 2 est à la fois un moyen de découvrir ce courant artistique, cet artiste et ses œuvres, et de participer à une chasse aux objets, à des puzzles étonnants dans les différents tableaux. Le fait que ce point’n clic soit totalement jouable au tactile est un énorme plus : cela rend la navigation particulièrement agréable.Dans ce second opus, les niveaux s'enchaînent avec beaucoup plus de fluidité. Vous passez d’un tableau à un autre, découvrez un élément à retrouver et devez explorer encore. Chaque personnage vous donne une quête, vous faisant faire des aller-retour dans les toiles à la découverte de moustaches, de croix, de trompettes et d’autres éléments loufoques ou étonnants.L’intégration de ces éléments à trouver se fait très facilement, reprenant à chaque fois le style graphique du peintre. On en vient à chercher dans les toiles, à essayer de deviner à l’avance ce qu’on va devoir trouver… Heureusement un système d’indice vient s’ajouter à la mécanique globale pour nous permettre d’avancer.Les toiles évoluent avec votre passage : certains éléments se déplacent pour vous ouvrir le passage vers une nouvelle toile par exemple. Ou un autre individu, un peu suspect, vient déchirer la toile pour vous empêcher d’avancer. Il y a d’autres mécaniques à découvrir au fur et à mesure de votre progression et toutes donnent lieu à un mini-jeux, à un puzzle, à une nouvelle chose à prendre en main pour avancer.