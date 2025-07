Super Mario Party Jamboree Switch 2 : notre test du jeu avec son mode Jamboree TV

Il était une fois... Super Mario Party Jamboree

Maximiser l'utilisation des nouveautés spéciales Switch 2

Une intégration minimaliste

De nouveaux mini-jeux

Une évolution en douceur

En résumé : ce qu'on a aimé et moins aimé

Ce qu'on a plutôt apprécié

Ce qu'on a moins aimé

Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV - Bande-annonce de révélation Retrouvez la vidéo sur YouTube

Super Mario Party Jamboree n'est rien moins que le 3e jeu Mario Party à être sorti sur Switch, en octobre 2024. Le jeu a rapidement conquis les joueurs, fort de ses 7 plateaux (dont 5 étaient nouveaux), permettant de jouer à 110 nouveaux mini-jeux en choisissant son joueur parmi 22 personnages jouables ! On espérait du contenu additionnel, mais rien ne sera annoncé avant longtemps.C'est en effet lors du Nintendo Direct du 2 avril dernier que Nintendo annonce ses projets pour la franchise : Jamboree ne fera pas partie de la liste de 12 jeux bénéficiant d'une mise à jour gratuite . Nintendo a opté pour la "Nintendo Switch 2 Edition", qui implique une version spéciale vendue sur sa propre cartouche Switch 2.Les joueurs qui ont déjà Super Mario Party Jamboree peuvent quant à eux acheter une mise à jour du jeu directement sur l'eShop ( par ici pour 19.99€). Pour ce montant, outre le mode Jamboree TV, le jeu s'enrichit de graphismes en 1440p (WQHD) qui rendent les mini-jeux encore plus agréables visuellement, mais aussi de nouveaux mini-jeux qui exploitent les nouvelles fonctions de la Switch 2.Ce test parle avant tout des nouveautés inhérentes au mode Jamboree TV. Notre note tient compte du jeu dans sa globalité et n'est pas une note du DLC tout seul car son contenu vient renforcer le jeu d'origine comme vous allez le découvrir ci-après !On ne va pas revenir sur tout ce qui fait de la Switch 2 une console si aboutie , mais on rappellera toutefois que la Switch 2 est dotée d'un micro, est compatible avec une caméra HD, tandis que les Joy-Cons 2 sont dotés d'un mode souris aussi surprenant qu'il semble maintenant évident !Si on rappelle tout ça, c'est justement parce que les nouveautés que l'on a pu découvrir dans "Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV" exploitent ces nouvelles fonctionnalités. Jamboree TV est un grand plateau de télévision qui donne accès aux différents modes de cette version Switch 2 : au lancement du jeu, vous indiquez le nombre de participants, et si la caméra est connectée votre visage sera alors affiché à l'écran tout au long de votre partie.Toad est le présentateur de Jamboree TV. Sur le plateau de l'émission se trouvent les décors des sous-modes auxquels on va pouvoir jouer :- Bowser Show : des mini-jeux axés sur le mouvement et le son, avec tout ce que cela implique pour la paix avec le voisinage !- Jamboree Express : des montagnes russes au cours desquelles il faudra se débarrasser des ennemis, parsemées de mini-jeux, avec plusieurs itinéraires possibles qui sont autant de niveaux de difficulté différents- Mario Party : on revient aux fondamentaux de Mario Party avec toutefois quelques nouveautés (un mode Duo pour jouer en équipe, et un mode illico presto qui nous emmène directement aux 5 derniers tours d'un plateau)- Jeu libre : permet de jouer à tous les mini-jeux de Mario Party, avec des options de tri pour ne faire par exemple que les mini-jeux en contrôle souris ou à commande vocale.L'ajout de Jamboree TV n'a pas incité les concepteurs à réimaginer les menus du jeu : on se souvient que dans la version Switch, on accédait à une sorte de place, hub central donnant accès à tous les modes du jeu. Ici, l'écran d'accueil propose de lancer le mode Jamboree TV ou le mode Mario Party... alors même que le mode Mario Party est aussi disponible depuis Jamboree TV. L'avantage, c'est qu'on ne perd pas de temps à chercher où aller, les modes de jeu sont très rapidement accessibles pour permettre une petite partie rapide.On se rappelle en effet que dans la version Switch, le mode plateau demandait pas mal de temps disponible pour venir à bout du minimum requis de 10 tours. Les remarques des joueurs semblent avoir été entendues puisque Jamboree TV permet de jouer aux 5 derniers tours uniquement : en début de partie, les joueurs reçoivent étoile et pièces, et se lancent ensuite dans les derniers rounds du jeu. Simple et efficace, en moins de 30 minutes, l'affaire est entendue pour les participants.Mais aussi minimaliste soit-elle, l'intégration de Jamboree TV est efficace, et permet d'aller en quelques secondes dans le mode qui nous intéresse. On n'est pas sûr que beaucoup de joueurs prendront du plaisir à hurler devant la TV pour faire monter la jauge des décibels lors du Bowser Show, il faudra certainement prévenir ses voisins, surtout si vous avez une voix qui porte ! Mais nul doute que tout le monde s'amusera en jouant avec son corps : la caméra est capable de gérer les flux de 4 joueurs en simultané, ça nécessite d'avoir assez d'espace devant la TV, mais ça permet aussi de se voir à l'écran et c'est assez amusant !On a compté 15 nouveaux mini-jeux qui exploitent le mode Souris des Joy-Cons 2. Le mode souris est un nouveau mode ajouté aux Joy-Cons de la Switch 2 et qui permet de tenir sa manette comme une souris, avec pointeur à l'écran pour cliquer des éléments de décor. La détection de mouvement fait aussi sont petit effet, on peut par exemple remonter le mécanisme d'une voiture, trier des emails en les plaçant dans le bon dossier du bureau, etc. Tous les mini-jeux répondent bien, en rappelant qu'il est possible de s'entrainer avant de faire la "vraie" partie où tous les coups sont permis.La présence d'un micro a donné naissance à 3 mini-jeux sonores : Freinage de précision, Parcours de vocalises et Le rythme dans la peau. Chacun se pilote à la voix. On les trouve un peu sensibles, et on regrette aussi que les autres joueurs puissent très facilement saboter la partie du joueur en cours. Comme quoi il vaut parfois mieux jouer à Mario Party seul que mal accompagné !Le Bowser Show propose deux variantes : Avec la caméra ou Avec le micro. Dans ce second cas, on va donc jouer avec le volume sonore des joueurs, tandis que le premier permet de découvrir des mini-jeux qui mobilisent votre corps au cours de la partie par exemple en frappant des blocs de pièces, ou en accumulant les Goombas au-dessus de sa tête. Ca fait là encore son petit effet, en apportant un peu d'originalité au jeu déjà riche avec ses 110 mini-jeux d'origine. Mais on est d'accord, encore faut-il avoir la caméra HD Nintendo ou une caméra compatible.Nintendo a profité de cette Nintendo Switch 2 Edition pour apporter un peu de changement à Mario Party : le Mode Duo permet de constituer deux équipes de deux joueurs. L'union fait la force, c'est bien connu : en mutualisant vos forces, on peut même obtenir deux étoiles au lieu d'une sur n'importe lequel des sept plateaux du jeu. Sept plateaux, comme le jeu original : vous l'avez compris, aucun nouveau plateau n'a été imaginé pour enrichir un peu plus le jeu original. On trouve ça un peu dommage, jongler avec les mini-jeux dans des modes qui s'appuient tous sur le même catalogue de mini-jeux, c'est un peu de l'ordre du service minimum.On n'a pas encore parlé de GameShare, mais ce serait dommage de ne pas évoquer ce mode ici, même si nous n'avons pas eu l'occasion de le tester : GameShare permet de jouer à Mario Part Jamboree avec ses amis, même s'ils n'ont pas le jeu. Dans ce cas, un seul plateau sera disponible, le Bois Rieur de Méga Wiggler, et vous pourrez jouer, en local uniquement, avec vos proches... même s'ils ont "seulement" la Switch 1 ! Ce mode ne permet de jouer qu'à 30 mini-jeux parmi les 130 que compte cette version Switch 2 de Mario Party, mais c'est une super fonctionnalitéOn termine avec GameChat : évidemment, si vous jouez en ligne à Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, vous aurez la possibilité de discuter avec vos amis via le service GameChat, qui ne nécessite pour le moment pas d'abonnement Nintendo Switch Online (cela sera nécessaire à partir du 31 mars 2026 uniquement).- 130 mini-jeux dont 20 inédits qui exploitent caméra, micro et mode Souris- Mode Illico Presto : idéal pour des parties rapides- Graphismes 1440p très nets en docké + 1080p agréable en mode portable- GameShare : 1 cartouche suffit pour jouer avec des amis Switch 1 (1 plateau, 30 mini-jeux)- Aucun nouveau plateau : toujours 7 plateaux à découvrir- Roster inchangé : toujours 22 personnages disponibles- Bowser Show vocal peu praticable en appartement- Besoin d'une caméra HD pour profiter de 100 % des nouveautés (même si cela ne concerne que quelques mini-jeux compatibles)On ne s'y était pas trompé en octobre dernier quand on avait salué le travail des développeurs sur ce nouvel opus de Mario Party : Metacritic propose actuellement une note moyenne des critiques de 82/100 et 8.3 en note des utilisateurs pour la version Switch 1. Difficile de dire si les joueurs seront aussi généreux que votre dévoué, car l'effet de surprise est passé et les nouveaux ajouts s'inscrivent bien dans une démarche de DLC. Pour nous, cette édition Jamboree TV remplit bien sa part du contrat.Conditions du test : Code de téléchargement « Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition » fourni gracieusement par Nintendo France pour les besoins de ce test (aucun droit de relecture, aucune compensation). Le jeu a été évalué sur Switch 2 (firmware à jour) uniquement en jeu local. Toutes les captures d’écran proviennent de notre session de test. Malheureusement, le jeu en ligne n'a pas pu être testé.