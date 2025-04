[Nintendo Direct] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV arrive en juillet

Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV - Bande-annonce de révélation Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sorti 17 octobre dernier, Super Mario Party Jamboree offrait alors une expérience à la fois riche et généreuse comme le qualifiait alors XavierPN dans son avis complet . Avec la Nintendo Switch 2, Super Mario Party s’offre la Jamboree TV pour le 24 juillet.Cette nouvelle version apportera de nouveaux modes ainsi que des mini-jeux qui profiteront du tout nouveau mode souris des Joy-Con 2 avec le microphone intégré sur la console et la caméra HD. Bowser s’offre pour l’occasion un véritable Show TV où vous pourrez jouer en 2 contre 2 et réaliser différents défis.Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV aura également d’autres améliorations liées à ça technique. Sur la TV, la résolution passera en 1440p et en 1080p sur l’écran de la console avec un nombre d’images seconde accru.La compatibilité GameShare sera ajoutée, vous permettant de jouer à plusieurs en sans-fil avec une seule cartouche sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et Nintendo Lite comme le mode téléchargement en son temps sur Nintendo DS et 3DS.Vous pourrez vous procurer le jeu de plusieurs façons, en version physique, version numérique ou si vous possédez déjà le jeu sur Switch vous pourrez également mettre à niveau votre jeu si vous le possédiez d’ores et déjà sur Nintendo Switch.Aucun tarif n’a encore été communiqué par Nintendo au sujet de Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons plus d’informations à ce sujet.