Test de Super Mario Party Jamboree : le Mario Party ultime !

Des modes en veux-tu, en voilà !

Mario Party : 7 plateaux parmi lesquels 5 sont nouveaux

Collectionnite aiguë : c'est grave, docteur ?

Un mode solo qui est une ode à la découverte des plateaux

Savoir-faire et audace : la marina des mini-jeux

Le mode Brigade anti-Bowser : L’union fait la force !

Une technique simple et maîtrisée

La série Mario Party a déjà fait des heureux sur Nintendo Switch avec deux titres qui ont chacun apporté leur lot de franches rigolades.Super Mario Party (sorti le 5 octobre 2018, ce n'est plus tout récent) avait marqué un retour bienvenu aux mécaniques classiques après quelques épisodes déjà bien accueillis sur les consoles de salon précédentes. Ce premier jeu Switch misait vraiment sur la fibre nostalgique des joueurs, tout en exploitant les capacités de la console et surtout de ses Joy-Cons, avec des contrôles par mouvements. Avec 80 mini-jeux et 20 personnages jouables, les joueurs ont pu se retrouver autour de plateaux de jeu pour des soirées endiablées. Seule grosse critique, sa limitation en termes de contenu avec seulement 4 plateaux de jeu au compteur. C'est peu, très peu !Le temps a filé puis, le 29 octobre 2021, Mario Party Superstars est venu combler nos attentes de fans toujours plus nostalgiques. Ce retour en arrière assumé a remis sur le devant de la scène des plateaux issus des épisodes N64 et une série de 100 mini-jeux tirés des précédents volets de la série. Tout cela a vite donné un petit goût de déjà vu au jeu qui, s'il a tout de même rencontré un joli succès commercial, s'était alors vu reprocher un certain manque de nouveautés par rapport à Super Mario Party.Et cette année, c’est au tour de Super Mario Party Jamboree de faire son entrée ce jeudi 19 octobre 2024. Présenté comme le "plus grand Mario Party à ce jour", ce nouvel opus entend combiner le meilleur des deux jeux précédents tout en apportant ses propres éléments inédits. C’est la promesse ! Et pour parvenir à attirer l'attention des fans, ce sont pas moins de 7 plateaux dont 5 totalement nouveaux, permettant de jouer à 110 mini-jeux avec une sélection de 22 personnages jouables que Nintendo aligne ! Bref, ce titre ne manque pas d’ambition, avec de sympathiques nouveautés, un système de récompenses pour inciter à jouer et accéder à de nouveaux plateaux...Mais ne spoilons pas trop vite notre avis final sur ce nouveau Mario Party : sélectionnons notre personnage, et partons immédiatement en direction de la Place centrale, hub qui vous donnera accès à tous les modes de jeu, on vous explique tout ça en détail dans un instant... mais tout d'abord, un peu d'étymologie avec l'origine du mot Jamboree. Ce terme, anglophone, désigne un grand rassemblement de scouts. Mais dans l'esprit de Nintendo, c'est surtout l'aspect festif que l'on retiendra de ce genre de rassemblement. Super Mario Party Jamboree se traduirait donc par Mega Fête Super Mario Party, mais pour l'exotisme on retiendra quand même le nom officiel, Super Mario Party Jamboree !D'emblée, on comprend qu'on a affaire à un jeu généreux. Nintendo a bien pris soin de nous donner les statistiques qui vont bien au gré de sa communication sur le jeu : 110 mini-jeux sont proposés dans ce nouvel épisode. On peut clairement parler de nouvel épisode ici car on n'a pas du tout l'impression de déjà-vu de précédents jeux ou on avait toujours l'impression d'avoir déjà joué à tel ou tel mini-jeu. Ce qui, pour le coup, était généralement le cas. Dans Super Mario Party Jamboree, les 110 mini-jeux sont nouveaux, et c'est assez rafraîchissant.Non seulement disposons-nous de plus de mini-jeux que dans les précédents Mario Party, mais en plus, d'autres jeux ont été ajoutés dans de nouveaux modes comme Cuisine en cadence, Usine Toad, ou encore le Koopathlon. Ce dernier, le Koopathlon, est une course sur 150 cases à laquelle 20 joueurs peuvent participer. Pour avancer, il faut utiliser des pièces que l'on gagne au cours des mini-jeux de la partie. Le nombre de pièces varie selon le niveau de difficulté du mini-jeu en question. Ce n'est pas tout, puisque dans ce mode, on pourra gagner un objet en cumulant des pièces. Ces objets peuvent alors être utilisés en cours de partie. Tous les 3 mini-jeux, un faux Bowser fait une apparition pour nous lancer un défi : un mini-jeu de survie à 20 joueurs. A l'issue de ce jeu, les meilleurs joueurs gagnent un objet, tandis que les plus mauvais perdent des places au Koopathlon. Cruel, mais mérité.On évoquait Cuisine en cadence et Usine Toad : ces deux jeux reposent chacun sur un gameplay particulier : le sens du rythme pour Cuisine en cadence, et l'équilibre, Joy-Con en main, pour Usine Toad. Ces deux modes sont assez amusants, on se croirait parfois dans un Wario Ware tellement les séquences sont courtes : chaque épreuve dure parfois quelques secondes seulement, notamment au niveau du temps pour comprendre ce qu'il faut faire puis réaliser l'action attendue. Mais cela fonctionne plutôt bien, même si on pense que ces modes resteront plutôt secondaires par rapport au mode principal du jeu.Mais si on lance un Mario Party, c'est avant tout pour son mode principal, celui qui va voir tant d'amitiés se rompre à l'épreuve des étoiles volées en cours de partie ! En effet, le principe de Mario Party reste le même : il s'agit de se promener sur un plateau pour atteindre l'emplacement où nous attend une étoile. Moyennant 20 pièces, celle-ci devient vôtre... jusqu'à ce qu'un autre joueur vous la vole ou, pire, Bowser. Vous l'aurez compris, le jeu ne manque pas de cruauté !Les nouveaux plateaux imaginés par Nintendo ne manquent pas d'ambition : contrairement aux plateaux de précédents jeux Mario Party, ceux-ci sont plutôt riches et bien garnis. On pourrait presque leur reprocher d'être trop grand, tant la distance à parcourir pour rejoindre l'étoile est parfois importante. Ajoutez à cela que certains plateaux ont un petit twist en cours de jeu qui peut remplacer l'étoile par, au hasard, un faux Bowser, et vous comprenez qu'obtenir une étoile n'est parfois pas donné à tout le monde !Des raccourcis sont souvent disponibles, accessibles par exemple en échange d'une clé récupérée dans une boutique ou offerte par un PNJ. Cela permet de gagner de précieux rebonds de case en case car, on ne l'avait pas encore dit, mais vos déplacements sont liés à votre jet de dés. Et parfois, on n'aura pas trop de quelques objets pour nous aider à avancer plus vite, tant les plateaux sont vastes, de manière générale.On ne peut malheureusement pas tout vous dire des plateaux qui vous attendent dans ce Mario Party, mais c'est pour mieux vous réserver la surprise des parcours qui complèteront votre collection de plateau. Pour débloquer de nouveaux plateaux, pas d'autre solution que de jouer encore et encore, et de monter en niveau en cumulant les Exploits. En l’espace de quelques heures, pas d’inquiétude, vous aurez bien déverrouillé les 7 plateaux promis : cela va vite, mais les derniers plateaux se méritent !Rassurez-vous : tout ce qui fait la saveur d'un Mario Party est bien présent dans ce nouveau titre. Par exemple, les boutiques d'objets sont toujours dispersées dans les plateaux, avec à la clé différents moyens de booster votre tour de jeu ! Les items bien connus des joueurs comme le double dé, le triple dé, le tuyau d'or, sont présents. Sur les plateaux, Boo pourra vous aider à voler pièces ou étoiles, et si vous tombez sur une case Bowser, mal vous en prendra ! Vous l'aurez compris, tout est bien là !Récapitulons ce qu'on a dit depuis le début de ce test : on amasse des pièces pour acheter des étoiles, on gagne si on a le plus d'étoiles au cours de la partie. On débloque de nouveaux plateaux si on amasse de nouveaux trophées. Si jamais vous ne savez plus trop quoi faire pour obtenir de nouveaux trophées, un Toad sur la place pourra vous ouvrir le livre des exploits pour vous permettre de découvrir ceux qui vous manquent encore. Mais il est fort probable que le seul fait de jouer vous permette de réussir de nouveaux exploits, de monter en niveau... et donc de débloquer de nouveaux plateaux.Autre chose que vous pouvez collectionner : les accolytes ! Dans Super Mario Party Jamboree, on les appelle des Camarades de Jamboree. Dans une partie, ce sont des personnages qui sont disposés au hasard sur le plateau et que l'un des joueurs pourra avoir à ses côtés à condition de gagner un mini-jeu spécial. En sa compagnie, atteindre une étoile est particulièrement réjouissant puisque vous avez alors la possibilité d'en acquérir deux d'un coup. Quelle satisfaction ! Le camarade de Jamboree permet également de gagner le double de bonus sur le plateau, mais le bonheur peut être de courte durée car ce PNJ rejoindra tout joueur qui vous dépasse sur le plateau !On a dit plus haut que nos parties nous permettaient aussi de gagner des points Mario Party. Ces points sont ensuite à utiliser dans plusieurs endroits : acheter des décorations pour la place centrale, acheter des musiques au magasin de disques, des cartes à la boutique de cartes, des réactions à la boutique éponyme... Accessoire, mais amusant. Depuis votre montgolfière, prenez bien le temps de regarder l'environnement avant de vous lancer dans un mode donné : vous pourriez bien découvrir des personnages cachés à prendre en photo pour compléter un album virtuel. Là encore, c'est un moyen d'amasser des points Mario Party à dépenser ensuite sans compter.Sur la place centrale, Kamek nous attend pour un nouveau mode appelé Quêtes et entraide. Ce mode permet d'aider les Toads à préparer les plateaux de Mario Party avec un mode solo qui consiste à accumuler 30 petites étoiles sur chacun. Cela nous permet de les découvrir, de jouer à quelques mini-jeux, et donc de cumuler quelques exploits supplémentaires en cours de la partie. Jouer à ce mode vous permettra aussi de découvrir quelque chose de nouveau dans un Mario Party, mais on vous laissera le plaisir de les découvrir par vous-même lors de votre découverte de ce mode.Un autre mode plutôt solitaire est le mode Aventures Aériennes. On pense que ce mode aurait été absolument mortel en combinaison avec Nintendo Labo et son mode VR, mais peut-être le nombre de Nintendo Labo VR était-il insuffisant pour inciter les équipes à développer ce mode en ce sens. Pourtant, il s'y serait parfaitement bien prêté : le but de ce mode consiste à voler en battant des bras, Joy-Cons en main (on vous laisse visualiser la scène !), en vous penchant pour orienter votre personnage dans le ciel. Vous obtenez des pièces, débloquez des Exploits, en fonction de ce que vous faites, comme voler en compagnie de créatures, ou passer sous des arches qui s'illuminent à votre passage. On ne sait toujours pas si on aime ce mode ou pas, mais on s'est laissé prendre au jeu un long moment pour parvenir aux 100 pièces collectées. La collection, toujours !Une fois que vous maîtrisez bien les mini-jeux de Super Mario Party Jamboree, il ne vous reste plus qu'à entrer dans une logique de challenge avec le mode Marina des mini-jeux.Ce mode vous permet de retrouver tous les mini-jeux de Mario Party dans différentes configurations : Bataille des défis (mode multi local), Survie (mode solo en ligne), Epreuve quotidienne (mode solo consistant à jouer à un set de mini-jeux dans une épreuve sous-marine), Match à deux équipes (des épreuves à mener depuis son bateau banane). Chacun de ces modes fonctionne bien, et promet de bons moments, qu'on soit seul face au reste du monde en ligne, ou avec des amis en local, selon les modes.Il nous reste encore à vous parler du mode Brigade anti-Bowser, qui est un inclassable car avec ce mode, Nintendo une touche de coopération bienvenue à l’expérience Mario Party ! Dans ce mode, jusqu’à 8 joueurs peuvent s’unir pour affronter un Faux Bowser géant, dans un duel en plusieurs manches. Avec des amis comme des joueurs du monde entier, c’est une véritable bataille en équipe qui nous attend dans ce mode.Une partie de La Brigade anti-Bowser se déroule en cinq manches. Le but est de réussir à charger un canon avec des bombes pour tirer sur ce Faux Bowser et en venir à bout. Mais avant de pouvoir déclencher le tir, il faudra coopérer avec ses coéquipiers pour briser des caisses et récupérer un total de 20 bombes. Entre chaque manche, place aux mini-jeux coopératifs, où la performance collective est cruciale. Plus votre équipe réussit, plus vous obtiendrez d’objets utiles pour le combat contre Bowser.C'est plutôt rafraîchissant comme expérience et vient apporter un peu de changement dans la façon de pratiquer Mario Party. Que ceux qui préfèrent jouer en solo ne soient pas inquiets : vous pourrez vous lancer dans l’aventure avec sept personnages contrôlés par l’ordinateur.Visuellement, le jeu est très joli. Coloré comme il se doit pour un jeu dans l'univers de Super Mario, mais des graphismes simples aussi, pour ne pas rendre la tâche difficile à notre bonne vieille Switch. La place centrale fait donc un peu vide, avec ses décorations à personnaliser au gré des achats dans la boutique du jeu, fort des ses points Mario Party, qui viennent donner un bon coup de fouet à l'aspect rejouabilité du titre, le tout combiné aux Exploits.Les musiques sont aussi agaçantes que dans les précédents Mario Party, mais elles sont parfaites pour ce genre de jeu. On est sans doute biaisé par le fait que la même musique tourne en boucle depuis 45 minutes alors que nous rédigeons ce test. Nos conditions de travail, vous l'aurez compris, sont plus que contestables !