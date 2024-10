Test de Wild Bastards : les flingueurs de l’Ouest de l’espace

Recrutez des bandits et trouvez le domaine !

Qui ne connaît pas les Wild Bastards, les légendaires bandits de l’espace, adeptes du flingue et des braquages de banques ? Mais la renommée des hors-la-loi a dépassé les frontières au point qu’ils se retrouvent traqués et presque décimés. Plus que deux, dans un vieux vaisseau avec leur gloire passée, les Wild Bastards n’ont qu’un but : recruter de nouveau et trouver le légendaire Domaine, probablement le refuge qu’ils attendaient. Mais attention : sur vos traces, le magnat puritain Jebediah Chaste ne rêve que d’une chose, vous tuer définitivement.Mélange des genres, Wild Bastards propose une épopée fantastique dans l’espace, où vous allez devoir combattre les ennemis et choisir avec soin votre cheminement. Entre le rogue-like et le jeu d’aventure, Wild Bastards vous entraîne dans une épopée où la stratégie est essentielle.Le principe est assez simple en apparence, mais il se complexifie avec le temps et votre avancée dans le jeu. Dans un premier temps, vous allez choisir votre embranchement. Chaque portion d’espace se compose d’une route sectionnée en plusieurs chemins et intersections. A vous de déterminer quelle route vous voulez prendre, sur quelle planète vous voulez atterrir. Bien entendu, vous avez accès aux informations, notamment de difficultés et de contenu des planètes.Une fois atterris, un nouveau réseau de chemins s’offre à vous. Cette fois, ce sont des boutiques, des ennemis, des données à récupérer ou d’autres choses que vous allez pouvoir découvrir. Vous avez un certain nombre de déplacements possibles avant de devoir passer au tour suivant. Si dans un premier temps, le passage d’un tour à un autre n’a pas beaucoup d’incidence, il commence à en avoir quand les chasseurs de têtes Chaste débarquent à leur tour sur la planète. Les rencontrer, si vous n’êtes pas prêts, entraînera probablement la fin de la partie. Eux aussi peuvent se déplacer d’un certain nombre de cases, fonçant forcément sur votre position. A vous donc de terminer ce que vous avez à faire ici le plus rapidement possible ou d’être suffisamment malin pour les semer.Avant même de se pencher sur les affrontements, il vous faut comprendre le système de mods. Il s’agit d’upgrade que vous trouvez en vainquant des ennemis ou achetez dans des boutiques. Chaque personnage peut en avoir trois équipées, une augmentation d’arme, une d’équipement et une autre bonus.Lorsque vous atterrissez, vous devez choisir quels bandits viennent sur la planète. Chacun a des armes spécifiques, entraînant des variations de gameplay. Vous pouvez tous les embarquer comme n’en choisir qu’un ou deux, à vous de voir. Ce choix est important car ce sont eux qui se battront lors des phases de FPS et leurs armes peuvent devenir des atouts face à certains ennemis.Wild Bastards regorge d’informations : vous pouvez acheter des augmentations, découvrir des fiches secrètes sur le bestiaire et les ennemis, recruter des hologrammes qui vont vous aider, affecter des bonus ou des malus à votre équipe, mourir et recommencer. Les éléments de rogue like sont internes à chaque section. Pour schématiser : vous arrivez dans une portion d’espace, avec de nombreux embranchements qui correspondent aux planètes visitables. Une fois cette portion terminée, vous vous dirigez vers une autre, et donc vers un nouvel écran. Ce changement vous fait perdre une partie de vos augmentations mais pas les niveaux gagnés précédemment (car oui il y a en plus un système de leveling). De la même façon, si vous perdez pendant l’exploration d’une planète, que tous vos bandits sont hors course, vous pouvez recommencer votre portion d’espace et refaire d’autres choix, prendre d’autres embranchements. Vous y perdez aussi vos upgrades.Il est aussi temps de se pencher sur les phases de FPS. Une fois l’affrontement commencé, vous incarnez un de vos bandits, en vue à la première personne. Avec ZR vous pouvez tirer avec son arme, avec ZL viser de façon un peu plus précise. Et avec R, vous switchez d’un bandit à un autre. Il faudra faire attention à sa jauge de vie. Si vous arrivez à zéro, vous passez à l’un de vos autres personnages, mais le bandit à 0 sera hors course tout le temps que vous passerez sur cette planète.Dans des environnements colorés, vous allez pouvoir vous cacher dans des herbes, trouver des bonus pour vaincre vos ennemis. Une barre en haut de votre écran vous permet de voir si vos adversaires ont fait du bruit et donc de potentiellement pouvoir leur tirer dessus à l’aveugle. Les différents types d’armes et de bandits vont vous permettre de maximiser vos chances de vous en sortir. Bien sûr, il faudra être un minimum à l’aise avec les vues à la première personne, mais cela se fait plutôt bien.