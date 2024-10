Test de Fabledom : le monde n’attend plus que vous

Un monde à gérer

Un monde plein d’aventures

Une gestion tout en douceur

Fabledom se présente comme un jeu de gestion de royaume avec une grande part de scénario. Un mélange pas vraiment étonnant, mais qui est ici poussé à son maximum. De nombreux éléments nous poussent à vivre une grande aventure, et ce, de bien des façons. Dans un premier temps, vous allez déterminer plusieurs paramètres : votre personnage (Prince ou Princesse), ce que vous recherchez. Vous pouvez vous mettre en quête d’un prince, d’une princesse, il y a de nombreuses options dans l’arc de romance qui va se développer, que ce soit Prince cherche Princesse, cherche Prince, cherche Princesse, cherche les deux. Il existe même une option neutre/non-binaire. Une fois cela déterminé, vous allez pouvoir choisir votre royaume.La carte de départ est vaste et comprend un grand nombre de possibilités. Que ce soit dans la forme de votre royaume, dans le nombre de collines, l’abondance de telle ou telle ressource, et ainsi de suite. Bien entendu, vous pouvez aussi gérer le niveau de difficulté de votre partie. A partir de là, le tutoriel se lance. Si vous avez déjà joué à un jeu de gestion, vous ne serez pas perdu : construire votre première maison, un entrepôt, un camp de travailleurs et ainsi de suite. Vous débutez avec un stock de ressources qui va vous permettre de ne pas trop vous en soucier dans un premier temps, le temps d’appréhender les paramètres et options à votre disposition.Comme indiqué, le jeu possède une haute valeur narrative. Une vraie histoire va se construire au fur et à mesure de votre progression, que ce soit dans votre rapport à vos villageois ou simplement grâce à un bâtiment spécifique, le camp du héros. C’est votre héros (ou votre héroïne) que vous allez envoyer sur certains points de la carte pour avoir accès à des événements spécifiques. Soit vous allez explorer des ruines ou des points d’intérêt déjà présents, soit des messages vont vous parvenir et vous permettre de débloquer des événements.Différentes ressources et points sont disponibles pour développer votre royaume. Outre le bois, la pierre, le charbon et autres légumes plutôt classiques dans ce type de jeu, vous avez aussi des points de royauté et de diplomatie. Les premiers vous sont donnés grâce à des missions, dont certaines vous donnent accès à des rencontres avec d’autres princes et princesses, ou vous débloque un haricot magique ou d’autres éléments liés aux contes et à la fantasy.A partir de là, les possibilités sont nombreuses et on se prend rapidement à voir tout le travail narratif sur le jeu. Fabledom n’est certes pas le premier jeu de gestion à donner de l’importance à l’histoire, il est un de ceux qui y distillent le plus de possibilités. Que ce soit à travers des rencontres sur la carte, des événements aléatoires, la possibilité de romance et d’alliance avec d’autres royaumes en passant notamment par le mariage, les possibilités sont nombreuses et le jeu n’est pas contraignant dans ses mécaniques.Fabledom est un titre de gestion bienveillant et tranquille. Tout est fait pour vous permettre d’avancer sans vous mettre la pression, tout en vous laissant prendre votre temps pour avancer. On y retrouve les mécaniques principales de ce type de jeu, la gestion des bâtiments et des travailleurs, la construction de foyers, la gestion des ressources, et ainsi de suite. Mais l’interface y est simplifiée.Bien entendu, se pose la question épineuse du portage : un jeu de gestion, sur Switch, issus d’une production PC, peut engendrer des problèmes. Force est de constater que le jeu est moins beau que sur sa version ordinateur. Mais le rendu reste agréable. Nous n’avons eu à déplorer aucun bug, ni clipping, juste quelques rendus un peu pixelisés par moment. Pour le reste, on conserve bien toute l’esthétique d’un titre de fantasy. Très coloré, reprenant les codes des contes et des légendes, Fabledom nous propose vraiment de gérer notre royaume fantastique.Du côté des contrôles, il a fallu adapter les mécaniques à la manette. Le système choisi est ingénieux. Il y a plusieurs menus à l’écran : un en haut pour gérer la vitesse du temps ; un à gauche pour les quêtes et missions ; un en bas pour tout ce qui est constructions et diplomatie. Ouvrir l’un de ces menus se fait grâce aux flèches directionnelles. Pour modifier le défilement du temps, il faut donc faire la flèche du haut, suivi de A pour valider votre choix. La seule “difficulté” consistera à penser à bien quitter le menu en appuyant plusieurs fois sur B pour pouvoir en sélectionner un autre.Tout se fait très simplement et les menus sont agréables à explorer. La gestion des ressources est simplifiée : une fois associés à un bâtiment, vos villageois travaillent et récoltent les ressources. Outre l’argent qu’ils génèrent, vous allez gérer leur niveau de bonheur, et cela passe par la construction de taverne ou de décoration. Malgré la multitude de bâtiments et l’impression de devoir gérer plein de choses, Fabledom est très accessible et vous n’aurez pas d’impératif de temps. Prenez le nombre de jours qu’il vous faut pour remplir les missions ! Bien sûr, certaines ont une limite temporelle, mais c’est parfaitement indiqué pour vous permettre de gérer au mieux.