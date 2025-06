[Reportage] A minuit pour la sortie de la Nintendo Switch 2

PN à minuit dans les rues de Lyon pour la sortie de la Switch 2 [Reportage] Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ca y est, la Nintendo Switch 2 est enfin là , et nous avons voulu vivre ce lancement comme il se doit : avec vous, sur le terrain, en plein cœur de Lyon. C’est à la FNAC Bellecour, dès minuit, que nous avons rejoint les premiers fans venus récupérer leur console tant attendue.La FNAC de Lyon Bellecour faisait en effet partie des 10 magasins retenus pour organiser une ouverture nocturne : une longue file s'est formée au fil des heures, et nous avons pu discuter avec certains des présents que nous remercions pour leur disponibilité afin de vous proposer ce reportage.Micro à la main, appareil au poing, l’équipe de Puissance Nintendo vous propose un reportage forcément exclusif tourné sur place, où l’on capte à chaud les émotions, les motivations et les attentes des premiers acheteurs de la Switch 2. L’ambiance était à la fête, entre excitation palpable, impatience, et parfois la fatigue d'avance de savoir que la nuit sera courte, avant de découvrir cette nouvelle génération de console Nintendo.Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, sur notre serveur Discord , ou bien sûr aimer et partager cette vidéo YouTube avec vos amis. Et vous, hier à minuit, ou étiez-vous ?