Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles annoncé pour le 30 septembre 2025 sur les consoles Switch

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles | Announcement Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un retour en Ivalice, entre stratégie et trahison

Galerie images





Deux façons de (re)découvrir le jeu

Galerie images





Bonus de précommande et édition Deluxe

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles sortira le 30 septembre 2025 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, PC et Steam Deck. Square Enix revisite son jeu culte de 1997 avec une édition enrichie et modernisée, tout en incluant une version classique pour les puristes.Annoncé via une bande-annonce disponible ci-dessous, ce nouveau Final Fantasy Tactics propose une refonte graphique complète, une interface revue, des dialogues doublés, et de nombreuses options de confort pour faciliter la prise en main des nouveaux venus.Dans un univers médiéval ravagé par les luttes de pouvoir, vous incarnez Ramza Beoulve, jeune noble embarqué dans une fresque politique marquée par la trahison, l’honneur et le destin. L’histoire culte, signée Yasumi Matsuno, revient avec une nouvelle traduction, des dialogues entièrement doublés, et des scènes supplémentaires pour enrichir la narration.Outre Ramza et Delita, les fans retrouveront des personnages clés comme Agrias, Mustadio ou Cidolfus, portés par un casting vocal étoffé, avec quelques clins d’œil à la saga Final Fantasy VII Remake.L’édition enrichie inclut des visuels retravaillés, des animations plus fluides, et des fonctions inédites : sauvegarde automatique pendant les batailles, difficulté ajustable, vue tactique pour anticiper les mouvements ennemis, avance rapide, et bien plus. Les batailles au tour par tour sont toujours au cœur de l’expérience, avec plus de 20 classes et plus de 300 capacités à personnaliser. Pour les nostalgiques, la version classique permet de revivre l’expérience originale, avec le style visuel et la traduction de War of the Lions.Les précommandes offriront aux joueurs divers équipements bonus pour Ramza, comme une dague de mithril, des potions, et des bottes spéciales. L’édition Deluxe ajoutera du contenu cosmétique exclusif, des bonus d’expérience et des objets rares pour bien démarrer l’aventure.Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles se positionne comme l’une des sorties tactiques majeures de l’année, et son arrivée sur Switch 2 permettra aux joueurs Nintendo de (re)découvrir ce monument du RPG stratégique dans les meilleures conditions.Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : Communiqué de presse