La Switch 2 dépasse le million au Japon, Mario Kart World reste en tête

(c) Crédit Photo : Terkyou de notre Discord (c) Crédit Photo : Terkyou de notre Discord

Mario Kart World garde la pole position !

Zelda, Fantasy Life et les autres

Un lancement solide, en attendant Donkey Kong

Nintendo a de quoi se féliciter pour un lancement de console réussi sur ses terres natales, au Japon : selon les derniers chiffres publiés par Famitsu, la Switch 2 a dépassé le million d’unités écoulées au Pays du Soleil Levant. Plus précisément, ce sont 1 101 136 consoles qui ont trouvé preneur depuis le lancement, dont 153 205 au cours de la semaine du 9 au 15 juin 2025. Un démarrage canon, propulsé notamment par les excellents résultats de Mario Kart World, a-t-on pu apprendre dans les colonnes de Famitsu qui suit le sujet semaine après semaine dans ses colonnes.Le nouvel opus de la saga Mario Kart, Mario Kart World, reste en tête des ventes avec 134 900 copies supplémentaires vendues cette semaine, portant son total à 917 466 exemplaires en seulement dix jours. Le million est clairement à portée de carapace verte pour la semaine prochaine. À noter que Mario Kart 8 Deluxe continue lui aussi à cartonner, huit ans après sa sortie, avec encore plus de 6 000 ventes hebdomadaires.Dans le reste du classement, la Switch et la Switch 2 occupent quasiment tout le top 10. Fantasy Life i, Rune Factory: Guardians of Azuma ou encore Super Mario Party Jamboree continuent de bien se vendre sur la première Switch.Sur Switch 2, les éditions retravaillées de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom se maintiennent également dans le top, preuve que les joueurs sont ravis de redécouvrir ces classiques dans des conditions optimisées. D'ailleurs, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux que Breath of the Wild est un des jeux les mieux notés de 2025... bien qu'il date en fait de 2017.Avec plus d’un million de consoles écoulées en deux semaines, la Switch 2 signe un très bon démarrage au Japon, surpassant largement la PlayStation 5 et ses différentes variantes sur la même période. C'est une dynamique que Nintendo peut espérer entretenir avec la sortie prochaine de Donkey Kong Bananza, prévu pour le 17 juillet, et qui a hier fait le bonheur des fans à l'occasion d'un Direct exceptionnel La question désormais : jusqu’où ira la Switch 2 dans les charts japonais ? On vous laisse spéculer en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord . De notre côté, on est plutôt confiant pour les semaines à venir.Sources : Nintendo Life