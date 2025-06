Switch 2 : pourquoi les jeux tiers peinent à trouver leur public

Une console achetée (presque) uniquement pour Mario Kart

Une rétrocompatibilité à double tranchant

Un manque de visibilité et une stratégie à revoir

La Nintendo Switch 2 continue de cartonner en termes de ventes de consoles notamment au Japon , mais côté jeux, le constat est plus nuancé pour les éditeurs tiers. Selon plusieurs données que The Game Business évoque dans son dernier podcast, les titres non signés Nintendo ont du mal à décoller, et ce malgré une offre plus étoffée qu’à l’époque du lancement de la première Switch.Les données partagées par The Game Business et résumées par Polygon (voir sources) sont limpides : à la sortie de la Switch 2, environ 80 % des ventes de consoles incluaient Mario Kart World dans un bundle.Et parmi les autres acheteurs, beaucoup ont aussi craqué pour le même jeu au format cartouche, ou pour des titres Nintendo comme Zelda: Tears of the Kingdom en version Switch 2. Les jeux d’éditeurs tiers, eux, restent largement dans l’ombre. Un éditeur, resté anonyme, parle de ventes "en dessous de ses estimations les plus basses".La seule exception notable, c’est Cyberpunk 2077, qui profite d’un portage réussi, d’un packaging soigné, et d’une version complète sur cartouche . Tout l’inverse de nombreuses autres productions tierces qui nécessitent un téléchargement même en version physique, ce qui rebute une partie du public Nintendo, plus attaché au côté "plug and play". Un débat qui fait couler beaucoup d'encre numérique sur notre Discord notamment.La compatibilité ascendante de la Switch 2 n'est pas sans conséquences : elle permet de relancer ses jeux Switch 1 dans de meilleures conditions, mais rend les nouveautés moins... urgentes. Pourquoi acheter un portage d’un jeu déjà fait sur PS5 ou Xbox, voire déjà disponible sur Switch 1, quand on peut redécouvrir Pokémon Écarlate et Violet ou Animal Crossing avec un boost de performances ? C'est une vraie question, et d'ailleurs vous étiez nombreux à attendre la Switch 2 pour faire ou refaire certains jeux de votre catalogue Switch.Autre élément pointé du doigt : Nintendo n’a pas envoyé de consoles Switch 2 aux médias avant la sortie (et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas encore de test de la Switch 2 sur PN !), ce qui a limité la couverture des jeux tiers. Sans tests disponibles, difficile pour les consommateurs de juger ce qui mérite leur attention. Et avec des prix élevés pour la console et ses accessoires, beaucoup se limitent à un ou deux titres… souvent portés par Nintendo.Les éditeurs tiers ne baissent pas les bras pour autant. La console en est encore à ses débuts, et il est probable que les ventes de jeux se lissent sur la durée. Rappelons que la première Switch avait mis du temps avant de devenir une terre d’accueil pour les indés et certains jeux tiers à succès. Le parc installé de consoles sera clé pour faciliter le retour sur investissement nécessaire à la sortie de futurs jeux sur la nouvelle console de Nintendo.Pour l’instant, une chose reste vraie : on achète encore une console Nintendo pour jouer à des jeux Nintendo. Et vous, avez-vous acheté un jeu d’un éditeur tiers sur votre Switch 2 ? Y... jouez-vous ? Faites-le-nous savoir en commentaire ci-dessous, ou venez papoter avec nous sur Discord Sources : Polygon