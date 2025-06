Liste des codes pour Fantasy Life i : La voleuse de temps pour célébrer le bon démarrage du jeu

Liste des codes de Fantasy Life i : La voleuse de temps

Nouveaux codes ajoutés le 2 juin 2025 pour célébrer les 800 000 exemplaires vendus !Arrivé sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series et PC ce mercredi 21 mai 2025, Fantasy Life i : La voleuse de temps était très attendu par les personnes ayant joué au premier opus sorti sur Nintendo 3DS, au point que 500 000 exemplaires se sont vendus dès les premiers jours, alors que le jeu est disponible uniquement en dématérialisé en Europe et aux États-Unis.Pour célébrer ce succès, un DLC gratuit nommé « Update the World! » a été annoncé et vous permettra d'acquérir de nouvelles recettes vous permettant d'utiliser des armes très rares. En outre, comme bon nombre de jeux avant lui, Fantasy Life i utilise un système de mot de passe qui permet aux possesseurs du jeu de débloquer différents bonus.- X95SB4UD (code ajouté le 2 juin 2025)- E47LWJGP (code ajouté le 2 juin 2025)- A56LCE87- T2GC6EQLCette page sera régulièrement mise à jour au fur et à mesure que LEVEL-5 dévoile de nouveaux mots de passe, et nous vous donnons rendez-vous dans une poignée de jours pour découvrir nos premières impressions sur Fantasy Life i : La voleuse de temps.Vous l’aurez compris, ne perdez pas de temps et ouvrez votre jeu pour saisir vite les codes ci-dessus afin de récupérer différents objets qui vous aideront dans votre aventure.Pour ce faire, vous devrez :- Ouvrir la curieuse tablette que vous obtenez très rapidement au début du jeu en appuyant sur +- Ensuite sélectionner l’icône « Livraisons »- Saisir un code cadeau- Appuyer sur recevoir- Votre cadeau est arrivéN’hésitez-pas à consulter nos premières impressions sur Fantasy Life i : La voleuse de temps si le jeu vous intéresse.