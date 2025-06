Drag x Drive sortira le 14 août 2025 sur eShop Switch 2 exclusivement

Nintendo vient d’annoncer sur Nintendo Today la date de sortie de son jeu Drag x Drive sur Nintendo Switch 2 : ce sera pour le jeudi 14 aout 2025 ! Cette capture correspond à l’ajout de la date au calendrier, ne vous méprenez pas sur le « Maintenant disponible » ^^ pic.twitter.com/b5YkGlaqXF — Puissance Nintendo (@pnintendo) June 24, 2025

Drag x Drive est ce jeu de basket fauteuil en 3-contre-3 où l’on tient chaque Joy-Con 2 comme une souris : pousser les deux manettes fait avancer le fauteuil, relever l’une d’elles déclenche le tir au panier. Nintendo a présenté ce titre comme une vitrine du Dual-Mouse Mode, un nouveauté de gameplay de la Switch 2.Le jeu sera uniquement disponible en téléchargement, sans support physique prévu pour le moment. Avec Donkey Kong Bananza attendu le 17 juillet, Drag x Drive s’intercale juste avant Madden NFL 26 et Inazuma Eleven fin août, étoffant un mois traditionnellement calme. On voit qu'on est encore dans la fenêtre de lancement de la console, avec des sorties qui s'étirent dans ses premières semaines de commercialisation.Les premiers retours sur la base des impressions réalisées en avril saluaient la précision des contrôles mais s’interrogeaient sur l’ampleur du contenu à long terme. On saura si Drag x Drive est appelé rester une curiosité pour les joueurs, un peu comme un certain ARMS sur Switch, ou si la mayonnaise va vraiment prendre, même en plein coeur de l'été.Rendez-vous est pris, en tout cas, pour découvrir ce jeu original au gameplay qui le sera tout autant, sur Nintendo Switch 2, dès le 14 août prochain.