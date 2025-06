Metroid Prime 4 Beyond : une pub “Out Now” sème le doute dans le métro londonien

Oh la boulette, comme dirait un Koopa en découvrant la petite erreur commise par les équipes en charge de la publicité pour Nintendo au Royaume-Uni. Nintendo a en effet affiché une sublime publicité pour Metroid Prime 4: Beyond dans laquelle on peut lire "Out now" (disponible maintenant). En vrai, il s’agit tout simplement d’une jolie bourde publicitaire, aussi incompréhensible quand on sait les processus de validation avant la mise sous presse des affiches dans le milieu. Ce panneau, repéré dans la station Oxford Circus du métro londonien, affiche fièrement que le jeu est “Out Now” : c'est une affirmation plus qu'étonnante, puisque Metroid Prime 4: Beyond n’a à ce jour toujours pas de date de sortie confirmée.Les images, partagées par le Redditor Orchestar , ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des médias américains spécialisés Nintendo cette nuit. Sur la photo, on voit une grande affiche Nintendo Switch 2 où Metroid Prime 4 trône aux côtés de titres comme Mario Kart World ou Super Mario Party Jamboree. Si ces deux derniers sont effectivement ou disponibles, ou très proches de leur sortie (le 24 juillet pour Mario Party), MP4 affiche donc ce message de manière pour le moins prématurée.Il est probable qu’un template publicitaire ait été copié trop rapidement, laissant le texte “Out Now” par erreur. D’autant que d’autres jeux à venir n’affichent pas cette mention. Pourtant, cette maladresse alimente bien des théories chez les fans : Nintendo aurait-il prévu un shadow drop (impossible, mais on est quand même allé vérifier sur l'eShop ce matin — au cas où !) ? Le jeu devait-il sortir plus tôt mais a été repoussé ? Ou bien un reveal de la date est-il imminent ? Et la sortie du jeu est-elle peut-être plus si éloignée ?Développé par Retro Studios, Metroid Prime 4: Beyond est attendu à la fois sur Switch et sur Switch 2, avec des fonctionnalités spécifiques à cette dernière comme la compatibilité avec les contrôles à la souris et un mode 120 FPS en 1080p qui nous en a mis plein les yeux lors de notre essai à Paris début avril . Son développement a été relancé en 2019, et le jeu reste l’un des titres les plus mystérieux du calendrier Nintendo. D'ailleurs, vous pourrez le découvrir lors de la Japan Expo à Paris, début juillet, si vous avez l'occasion de vous rendre à ce salon parisien.Pour l’instant, Big N n’a pas réagi à cette petite erreur. Mais on a envie de rêver : ce panneau laisse peut-être espérer une annonce prochaine, pour un des jeux les plus attendus de la Switch 2. A vrai dire, une fois Donkey Kong Bananza sorti — et il faut que Nintendo laisse toute la lumière sur ce jeu de plateforme qui s'annonce grandiose avant de passer au titre suivant une fois le 17 juillet passé, on voit bien la communication se mettre en full Metroid Prime mode, de manière à accompagner la sortie du jeu dans les derniers mois de 2025.Au delà de l'anecdote, on trouve l'affiche splendide et on a hâte de retrouver Samus dans ses nouvelles aventures ! Et vous ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Sources : Reddit via VGC