[Nintendo Direct] Metroid Prime: Beyond se détaille sur Switch en vidéo et avec une jaquette de folie

Metroid Prime 4: Beyond - Bienvenue sur Viewros (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il nous tarde d'incarner à nouveau Samus Aran dans le nouveau jeu Metroid en cours de développement depuis de nombreuses années : Metroid Prime 4: Beyond. Prévu en 2025 sur Switch, on est nombreux à penser que ce sera un jeu fort pour lancer la Switch 2 mais pourtant, c'est bien au cours du Nintendo Direct consacré à la Switch 1 de ce 27 mars 2025 que de nouvelles infos ont été communiquées au sujet du jeu.Voici la bande-annonce du jeu :On apprend ainsi que l'aventure se déroule sur une nouvelle planète, Viewros, une planète à la jungle luxuriante dont la faune est pour le moins hostile. Samus, n'écoutant que son courage, va devoir partir explorer cette planète où une force mystique semble vouloir l'aider.C'est l'occasion d'introduire les Pouvoirs Psychiques, par lesquels Samus est par exemple en mesure de contrôler la direction de son rayon, d'ouvrir des portes... au gré des aptitudes acquises en cours de jeu. Pourquoi la planète semble-t-elle vouloir l'aider à progresser ? Qui est derrière ces Pouvoirs Psychiques ?Le scénario semble à la hauteur de ce que l'on peut attendre après plusieurs années d'attente : la bande annonce évoque le mélange du temps et de l'espace, sans être Interstellar on peut espérer qu'on ne manquera ni de surprises, ni de rebondissements dans ce nouveau jeu Metroid à paraître en 2025.En bonus, voici la splendide jaquette américaine du jeu, qu'on trouve vraiment magnifique et mettant bien en avant le rôle majeur que devraient jouer les Pouvoirs Psychiques dont bénéficiera Samus dans le jeu :A la fin de la bande-annonce, on voit un nouveau costume rouge dont est équipée Samus : il nous tarde d'en savoir plus à son sujet, là encore.Source : Nintendo Direct du 27 mars 2025