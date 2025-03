Tout sur le Nintendo Direct 100% Switch 1 de ce jeudi 27 mars 2025 à 15h

Nintendo Direct - 27/03/2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les rumeurs étaient donc vraies : un Nintendo Direct est prévu demain jeudi 27 mars à 15h !



Rendez-vous sur notre chaîne Twitch pour un live react et vivre ce dernier Direct Switch 1 ensemble : https://t.co/133XjqPsCC https://t.co/34QEd8jyuJ — Puissance Nintendo (@pnintendo) March 26, 2025

La rumeur disait vrai : un Nintendo Direct a été officiellement annoncé par Nintendo. Il sera diffusé ce, heure française. Consacré exclusivement à la Switch actuelle,durant cette présentation. Pour rappel, un second Direct aura lieu le 2 avril , dédié cette fois à la nouvelle console.D’une durée d’environ 30 minutes, ce Nintendo Direct devrait nous offrir un tour d’horizon desdans les prochains mois. Le programme s’annonce plus modeste côté Nintendo, la firme concentrant désormais ses forces sur sa nouvelle machine.Ce sera donc probablement l'occasion pour lesde mettre en avant leurs derniers projets sur une console qui a accueilli un nombre impressionnant de jeux au fil des années.Huit ans après sa sortie, la Switch reste une référence du jeu vidéo familial et nomade, et ce Direct pourrait bien marquer la fin d'une époque avant que ne s'ouvre un tout nouveau chapitre. L’émotion risque d’être au rendez-vous pour ce dernier baroud d’honneur !Le Direct sera diffusé en français sur la chaîne YouTube de Nintendo France Un Direct japonais est également prévu : il pourrait comporter quelques annonces spécifiques au marché nippon que nous ne manquerons pas de surveiller.Comme toujours,avec nous sur notre serveur Discord : on y parlera ensemble chaque annonce, en attendant de tourner la page de la Switch. Et on nous dit dans l'oreillette qu'un livestream pourrait bien avoir lieu sur le Twitch de Puissance Nintendo , avec Axfili aux commandes !