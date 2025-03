[Nintendo Direct] Des nouvelles de Légendes Pokémon Z-A : la vie à Illumis, de jour comme de nuit

Légendes Pokémon : Z-A - Remportez le Z-A Royale ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une aventure urbaine immersive

Des zones sauvages en plein cœur de la ville

Illumis s'anime avec les Royales Z-A

Un système de combat en temps réel

Légendes Pokémon : Z-A, le prochain opus très attendu de la franchise, continue de dévoiler ses mystères. Prévu pour une sortie mondiale fin 2025 sur Nintendo Switch, ce titre promet une immersion inédite au cœur d'Illumis, la célèbre métropole de la région de Kalos.​Voici la bande-annonce diffusée lors du Nintendo Direct :Dès le début de l'aventure, les joueurs auront le choix entre trois Pokémon de départ emblématiques : Germignon, Gruikui et Kaiminus. Une fois leur compagnon choisi, ils pourront explorer librement les différents quartiers d'Illumis.La ville, en pleine transformation grâce à un projet de réaménagement urbain, offre un terrain de jeu riche et varié où humains et Pokémon cohabitent harmonieusement, avec notamment des zones sauvages, comme si on voulait préserver la biodiversité en milieu urbain pour protéger les Pokémon et leur permettre de vivre au milieu des humains. ​Illumis innove en effet en intégrant des zones sauvages disséminées à travers ses rues et ses parcs. Ces espaces permettent aux Pokémon de vivre en liberté au sein même de l'environnement urbain. Les dresseurs pourront y capturer des Pokémon sauvages en les approchant discrètement ou en les affrontant pour faciliter leur capture.Cette approche rappelle les mécaniques introduites dans Légendes Pokémon : Arceus, pour proposer aux joueurs une expérience de jeu fluide et immersive.À la nuit tombée, Illumis se métamorphose en une véritable arène à ciel ouvert avec les Royales Z-A. Durant ces événements nocturnes, la ville devient une zone de combat où les dresseurs se défient dans des affrontements stratégiques. Les joueurs devront faire preuve de tactique et de réactivité pour triompher de leurs adversaires et progresser dans l'aventure. L'objectif affiché est d'apporter une nouvelle dimension compétitive au gameplay du jeu.Légendes Pokémon : Z-A proposera des combats en temps réel. Les dresseurs et leurs Pokémon se déplacent librement durant les affrontements, et les attaques peuvent être déclenchées à tout moment. Cela ajoutera une dimension stratégique basée sur le positionnement et le timing de vos actions.Avec ces innovations majeures, Légendes Pokémon : Z-A s'annonce comme un jeu parfaitement à son aise dans la série Pokémon, offrant aux joueurs une aventure riche et immersive au cœur d'une Illumis réinventée... de jour comme de nuit !La sortie mondiale du jeu est prévue pour fin 2025 sur Nintendo Switch.Source : Nintendo Direct du 27 mars 2025