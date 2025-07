[Rumeur] Un film Donkey Kong serait en préparation

Un dépôt qui en dit long mais sans trop en dire !

Une suite logique au succès de Mario

Un DK en pleine forme, à l’écran et en dehors

Encore de nombreuses inconnues

Nintendo et Universal Pictures semblent prêtes à mettre le gorille le plus célèbre du jeu vidéo sous les projecteurs. Un dépôt officiel au registre américain du copyright révèle qu’un projet de long-métrage d’animation centré sur Donkey Kong serait en préparation.Le document, daté du 6 juin 2025, fait état d’un "Untitled Donkey Kong Project ; Motion picture" enregistré conjointement par Nintendo Studios LLC et Universal Pictures. Il s’agit d’une "short-form license", souvent utilisée à un stade préliminaire dans les accords entre studios. Les dates d'exécution mentionnées s'étendent du 9 au 27 mai 2025, ce qui suggère que les premières décisions sont récentes mais bien réelles.Le document peut être consulté ici : Copyright.gov L’idée d’un film Donkey Kong ne tombe certainement pas du ciel. Depuis le triomphe de Super Mario Bros Le Film, qui a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars dans le monde, l’idée d’un "Nintendo Cinematic Universe" se dessine.Donkey Kong, déjà apparu dans ce film sous les traits vocaux de Seth Rogen, semble donc être le prochain personnage à bénéficier d’un spin-off. A ce stade, on parlera de rumeur, mais l'enregistrement du projet auprès des autorités montre que les choses avancent du côté de la production.Donkey Kong n’est pas seulement actif sur le grand écran. Il est aussi à l’honneur dans les parcs Universal avec une zone dédiée à Donkey Kong Country, et dans les jeux vidéo avec *Donkey Kong Bananza*, le grand jeu de plateforme exclusif de la Nintendo Switch 2 qui sort, hasard du calendrier, ce jeudi 17 juillet.Ce nouveau jeu marque le grand retour du gorille dans un platformer 3D, un genre qu’il n’avait plus exploré de la sorte depuis un certain Donkey Kong 64, ça commence à dater. Autant dire qu'avec cette actualité chargée pour le gorille, le terrain est bien préparé pour un long-métrage.Pour l’heure, aucun détail n’a été dévoilé sur la nature du projet : pas de réalisateur, de casting confirmé ni de date de sortie. Et aucune information officielle à ce stade à part cet enregistrement auprès des autorités américaines. Ce qui nous étonne aussi, c'est le fait que les sociétés associées au projet n'ont aucun autre film, à part le film Super Mario Bros pour Nintendo Pictures.Ouvrons le chapitre des suppositions : on peut supposer que Seth Rogen reprendrait son rôle dans la version anglaise, et que le film pourrait s’inscrire dans la continuité des films d'animation Mario.Nintendo semble en tout cas vouloir capitaliser sur l’élan actuel autour de ses licences, au cinéma comme en jeu vidéo. En Europe, on sera peut-être surpris que Donkey Kong soit choisi comme pilier central d'une nouvelle histoire, après tout le gorille est moins populaire que Mario et Zelda. Mais au niveau mondial, les fans sont dingues de DK, on en veut pour preuve la popularité de la zone Donkey Kong Country à Universal Studios.Et vous, qu’attendriez-vous d’un film Donkey Kong ? Spin-off humoristique, aventure jungle rétro ou fresque familiale pleine de bananes ? Verriez-vous ce film dans le cadre d'une sorte de trilogie de jeux Mario, où DK devrait-il voler de ses propres ailes avec un film rien que pour lui ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Sources : Copyright.gov via TwistedVoxel