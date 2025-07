Les bons pour jeux Switch tirent leur révérence fin janvier 2026

Passé le 30/01/2026, il ne sera plus possible d'acheter des bons pour jeux #NintendoSwitch. Les bons sont valables 12 mois à compter de leur date d'achat. Des jeux Nintendo Switch continueront à être ajoutés au catalogue jusque fin 2026.



Plus d'infos : https://t.co/ZD4ha2L75X —Nintendo France (@NintendoFrance) July 10, 2025

Un duo de bons à 100 € pour deux jeux premium

De nouveaux jeux Switch ajoutés jusqu’à fin 2026

Une fin attendue alors que la Switch 2 prend son envol

C’est bientôt la fin d’une petite astuce économique bien pratique pour les joueurs Nintendo Switch : les célèbres bons pour jeux ne seront plus en vente après le 30 janvier 2026. L’information a été confirmée par Nintendo France sur ses réseaux sociaux, avec quelques précisions à noter si vous comptez encore en profiter avant qu’ils ne disparaissent.Proposés exclusivement aux abonnés Nintendo Switch Online, ces bons permettaient d’obtenir deux jeux pour environ 100€, soit une réduction significative sur les gros titres souvent affichés à 60 ou 70€ sur l'eShop. Parfait pour amortir le prix de hits comme Tears of the Kingdom ou Pikmin 4, avec une économie d’une trentaine d’euros selon les cas. Une fois achetés, les bons restent valables pendant 12 mois, ce qui laisse une belle marge de manœuvre pour planifier ses achats stratégiques.Bonne nouvelle pour les retardataires : le catalogue continuera de s’enrichir tout au long de l’année 2026. Des titres attendus comme Metroid Prime 4: Beyond, Pokémon Legends: Z-A, Tomodachi Life: Living the Dream! ou encore Rhythm Heaven Groove seront ajoutés et pourront donc être achetés via ces bons. De quoi rentabiliser encore un peu le service avant sa mise au placard.A lire aussi : comment profiter des bons 2 jeux Switch à 100 euros ? Il est donc possible d'acheter ce bon pour deux jeux Switch à 100€ et d'en profiter avec certains des jeux Switch à venir dans les 17 prochains mois. Ceux parmi nos lecteurs qui ont dû renoncer pour le moment à acheter une Switch 2 trouveront dans cette promotion un moyen de compléter leur collection numérique de jeux avec une remise somme toute intéressante.Beaucoup de joueurs saluent une formule avantageuse, qui manquera à l’avenir, surtout si aucun système de remise équivalent n’est proposé pour la Switch 2. Nintendo reste discret sur ce point pour l’instant. Avec plus de 150 millions de consoles Switch vendues, on imagine que Big N continuera de proposer des titres sur la console actuelle pendant encore quelque temps pour satisfaire ce public encore nombreux… mais pour les bons, c’est donc bientôt terminé.On se doutait que les jours du programme étaient comptés : après tout, les jeux Switch 2 sont exclus de ce système, aussi fallait-il bien se douter qu'avec la fin programmée de sorties sur Switch 1, le programme de deux jeux pour 100€ perdait en intérêt, alors qu'on pouvait en plus imaginer certains consommateurs achetant ce bon dans l'espoir d'en profiter pour des jeux Switch 2, avec la déception que cela aurait impliqué.Et vous, avez-vous profité de ce système de bons ? Allez-vous en stocker quelques-uns d’ici 2026 pour vos achats à venir ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord . Pour en savoir plus sur les "bons pour jeux Nintendo Switch", on vous invite à consulter cette FAQ officielle de Nintendo Après près de 7 années d'existence, c'est une belle offre qui tire sa révérence sur l'eShop de la Switch. Si on peut regretter le fait qu'il arrive à son terme, on ne peut que saluer la disponibilité d'une telle offre pour les abonnés Nintendo Switch Online, qui ont ainsi pu compléter leur collection de jeux Nintendo sur l'eShop avec de belles remises. Désormais, notre page consacrée aux remises et promotions sur l'eShop prendra d'autant plus tout son sens, surtout quand des jeux Nintendo sont inclus dans les opérations promotionnelles !Source : X (anciennement Twitter) de Nintendo France