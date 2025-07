Nintendo dévoile une bande-annonce en français pour Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza - Découvertes en profondeur (Nintendo Switch 2) Retrouvez la vidéo sur YouTube

On a failli attendre : Nintendo vient de mettre en ligne la version française de sa bande-annonce de présentation de Donkey Kong Bananza, le jeu de plateforme fou qui s'annonce sur Switch 2 dès le 17 juillet prochain ! Une trop longue semaine après ses homologues au Japon et aux Etats-Unis, Nintendo France a donc diffusé sur YouTube une nouvelle version, entièrement doublée en français, au sujet de son jeu :Cette vidéo est d'autant plus intéressante maintenant qu'elle est doublée en français : plus besoin de lire les sous-titres à vos petits neveux et nièces en leur montrant ce qui vous rassemblera devant la TV dès la semaine prochaine, puisque tout nous est expliqué dans la langue de Molière.C'est la même vidéo que celle diffusée Outre-Atlantique la semaine passée, mais nul doute que plus d'un fan sera heureux de pouvoir la regarder sans faire d'effort de compréhension de la langue de Shakespeare.Donkey Kong Bananza sort dans quelques jours sur Nintendo Switch 2 exclusivement : rendez-vous est pris le 17 juillet prochain pour plonger dans les tréfonds de l'Ile Lingot, et tenter de réaliser le voeu le plus cher de DK et de Pauline.Source : Youtube