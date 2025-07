Nouvelle dose de Zelda sur Nintendo Music !

En tant que connaisseurs de Zelda, vous n'êtes pas sans savoir que The Legend Of Zelda : Ocarina of Time a fait les beaux jours de la console au trident en l'an de grâce 1998 ! Mais les amateurs de la Nintendo 3DS ont également eu le plaisir de pouvoir gouter aux deux épisodes de la licence sortis sur Nintendo 64.Aujourd'hui nous allons pouvoir réécouter l'OST du premier épisode ressorti en 2011 sur la Nintendo 3DS. Ce remake sobrement intitulé The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D, permettait de profiter des innovations techniques de la dernière console exclusivement portable à savoir l’affichage 3D, l’utilisation de l’écran tactile mais également la fonction gyroscopique ! Le jeu avait d'ailleurs fait un carton auprès de la rédaction de Puissance Nintendo puisqu’il a remporté la note de 16/20 L'OST composée de 51 morceaux supplémentaires vous emportera pour 1 heure et 14 minutes d'immersion totale dans l'univers du jeu le plus mythique de la console 64 bits de Nintendo !