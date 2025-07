La Switch 2 pourrait rester difficile à trouver jusqu’au printemps 2026 selon des analystes

Des ventes records, mais une pénurie persistante

Des prévisions prudentes… ou trop optimistes ?

Des incertitudes sur l’avenir des ventes

Un scénario alarmiste, mais des conseils à tirer

Un mois après sa sortie, la Nintendo Switch 2 continue de susciter la convoitise… et la frustration. Selon des analystes cités par Nikkei (accès payant), la console pourrait bien rester difficile à trouver jusqu'au printemps 2026. Un scénario qui rappelle de mauvais souvenirs aux joueurs qui avaient déjà peiné à mettre la main sur la première Switch ou encore sur la PlayStation 5 à leur lancement.La Switch 2 s'est écoulée à 3,5 millions d'exemplaires dans le monde en seulement quatre jours, soit deux fois plus vite que la première Switch. Rien d'étonnant à ce que les rayons des magasins soient vides : la demande explose, et l'offre peine à suivre.Au Japon, certains enseignes comme Yodobashi Camera organisent des ventes réservées aux titulaires de leur carte de crédit, tandis que la boutique officielle Nintendo enchaîne les ventes par tirage au sort, à en croire la lassitude grandissante sur les réseaux sociaux.Nintendo table sur 15 millions de consoles vendues entre juin 2025 et fin mars 2026, un objectif jugé prudent par certains experts. Hideki Yasuda de Toyo Securities et Zhai Yijia de UBS Securities estiment en effet que ce chiffre pourrait être dépassé, avec des prévisions de 18 à 20 millions d'exemplaires écoulés d'ici la fin de l'exercice fiscal. Mais ils préviennent : la Switch 2 ne devrait pas être facilement accessible avant plusieurs mois, les chaînes de production ayant encore du mal à répondre à la demande.Si le succès des premières semaines est indéniable, certains observateurs restent prudents. Zhai Yijia rappelle que les ventes initiales record de la Switch 2 s'expliquent aussi par une absence de pénurie de composants, contrairement aux lancements de la Switch et de la PS5.La question reste de savoir si cet engouement se maintiendra au-delà des premiers acheteurs désireux de remplacer leur vieille console. Les prévisions à long terme sont optimistes : selon DFC Intelligence, la Switch 2 pourrait dépasser les 100 millions d'unités vendues d'ici 2029.Soyons honnêtes : les titres alarmants sur la rareté d'une console, ça attire toujours l'attention. Et même un média sérieux comme Nikkei ne résiste pas à jouer un peu sur la peur, ce qui fait toujours du clic. Cela dit, les analystes cités, comme ceux de Toyo Securities ou UBS Securities, sont des organismes respectés. Leurs prévisions peuvent influencer les décisions des investisseurs, certains voyant dans cette forte demande un signal positif pour Nintendo.De notre côté, notre conseil reste le même : on recommande aux joueurs de ne pas trop tarder, seulement si vous comptiez acheter la Switch 2 en 2025. Mieux vaut saisir une occasion dès qu'elle se présente pour éviter les mauvaises surprises, car l'investissement n'était finalement qu'une question de semaines.Sinon, un peu de patience : la console finira bien par se démocratiser sur les étals et vous pourrez l'acheter en toute sérénité plus tard. Après tout, il faudra bien atteindre ces 100 millions de ventes d'une manière ou d'une autre, achat impulsif, réfléchi ou très très très réfléchi !