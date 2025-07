Mise à jour BOTW et TOTK : du vent frais en cet été pour Zelda !

Nintendo n'entend pas laisser de coté Zelda Breath of the Wild et Zelda Tears of the Kingdom! Alors que les possesseurs de la Nintendo Switch 2 peuvent se lancer ou se relancer dans cette aventure proposant une expérience améliorée, deux nouvelles mises à jour viennent d'apparaitre !Zelda Breath of the Wild passe ainsi à la version 1.8.2 quand Zelda Tears of the Kingdom passe en version 1.4.2. Ces mises à jour se focalisent essentiellement sur des améliorations concernant Zelda Notes. Cette application sortie en même temps que la version Switch 2 des deux jeux se présente comme un réel support de jeu. Elle permet notamment de se localiser sur la carte simplifiant ainsi les quêtes les plus interminables comme celle des Korogus nécessaire pour obtenir les 100% du jeu.Voici le détail des patchs sur Nintendo Switch 2The Legend of Zelda Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition (version 1.8.2):- Corrections liées à Zelda Notes : Résolution d'un problème qui empêchait le joueur d'utiliser les effets du bonus quotidien « Récupération de santé » ou « Repas copieux » s'il avait augmenté le nombre de ses cœurs au maximum.- Général : Plusieurs problèmes ont été résolus afin d'améliorer l'expérience de jeu.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition (version 1.4.2):- Corrections liées à Zelda Notes : Résolution d'un problème qui empêchait le joueur d'utiliser les effets du bonus quotidien « Récupération de santé » ou « Repas copieux » s'il avait augmenté le nombre de ses cœurs au maximum.- Général : Plusieurs problèmes ont été résolus afin d'améliorer l'expérience de jeu.Alors préparez vos manettes, et replongez pendant vos vacances dans cette expérience améliorée !