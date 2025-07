Test de The Hungry Lamb, êtes-vous un loup ou un agneau ?

Le monde se divise en deux catégories…



Tout le jeu va se concentrer sur leur trajet jusqu’à Luoyang, et sur la relation entre Liang et Sui.

Galerie images

Loup ou bisounours

Il n’y a en revanche pas de jauge d’affinité qui se remplirait au fil de l’aventure, ce qui est dommage mais pas vraiment dommageable car les “bons choix” sont par trop évidents.



Galerie images



Et c’est à cause de cet écueil que le jeu perd de sa crédibilité. A côté du contexte historique très dur, et des histoires dramatiques de chacun (notamment celle de Sui, que l’on découvre de son point de vue à travers des chapitres connexes), on a un bandit de grand chemin avec un cœur tout mou selon les circonstances. Le grand pas-si-méchant loup se laisse assez vite attendrir par les fillettes, avec des scènes parfois complètement hallucinantes dans le contexte, et même si ça prête à sourire, cela manque quand même de cohérence.

Cela dit, il y a à côté de cela des scènes particulièrement marquantes et dures, et l’alternance, bien qu’un peu extrême, n’est pas si mal dosée.

C’est loin mais c’est beau

La direction artistique d’Hungry Lamb sert vraiment l’histoire . Les illustrations ponctuant le récit sont un mélange d’arts traditionnels et d’animation. Elles soulignent les moments importants, particulièrement l’histoire de Sui, c’est une vraie réussite !



On peut toutes les retrouver et les revoir dans une galerie accessible par le menu du jeu.

Galerie images



Outre ces illustrations, on a sinon des personnages fixes, mais avec différentes poses, sur des fonds de forêt ou de village, illustrant leur voyage. On n’a pas l’impression de passer tout le jeu au même endroit, et c’est plutôt très appréciable.

Concernant la bande-son, tant la musique que les bruitages renforcent l’immersion. Les voix des personnages sont doublées en japonais et en chinois, sauf celle de Liang. Si les sous-titres anglais ne sont malheureusement pas excellents, un patch avec une version française vient de sortir, on espère qu'ils seront à la hauteur !

Notre personnage est Liang, bandit de grand chemin dans une Chine au pire de son histoire : la fin de la dynastie Ming, une période de guerre civile, d’invasion, de révolte, et surtout de famine et de pauvreté. Après avoir perdu toute sa famille, il s’est retrouvé sur les routes comme la majorité de la population, et est tombé dans le crime. Il a une vision particulière de la vie : il voit la majorité des gens comme des agneaux, des gens qui subissent les événements sans avoir de prise dessus, sans prendre en main leur vie. Lui et son partenaire de crime, Tongue, sont des loups car ils sont, d’après eux, acteurs de leur destin : ils tuent et pillent pour survivre. C’est une vision qui fait débuter le jeu de façon bien binaire pour une histoire qui ne devrait pas l’être.Nos deux bandits atteignent une ville et se voient proposer un contrat : ils doivent “escorter” quatre filles jusqu’à la ville de Luoyang. Comprendre qu’il s’agit de trafic d’êtres humains. Notre loup de “héros” est chafouin, car le meurtre et le vol, oui, le trafic d’enfants, bof. La morale élastique est toujours fascinante. Mais Tongue lui dit que les fillettes seront adoptées par un riche notable et eux très bien payés, donc que tout le monde sera content, et ça suffit à Liang. Les quatre filles Hong'er, Cui'er, QiongHua, et Sui ont entre six et douze ans, et proviennent de milieux assez différents. Celle qui intervient le plus dans notre histoire est Sui, que Liang voit comme un chat (ce qui est assez peu original).Ce sont évidemment vos choix qui vont influer sur le déroulement de l’histoire et l’évolution de la relation. Il y a neuf fins possibles, accessibles en fonction de la route prise, mais surtout de l’affinité que vous avez avec Sui. Le jeu propose une rejouabilité rapide : à travers un arbre reprenant les points cruciaux de l’histoire, vous pouvez choisir de revenir une scène avant un choix pour explorer une autre possibilité, sans devoir tout recommencer depuis le début. C’est très appréciable.