[Nintendo Direct] Nintendo Today : une nouvelle application pour rester en lien avec l'actualité officielle Nintendo

Nintendo a profité de son dernier Nintendo Direct pour dévoiler une nouvelle application mobile : Nintendo Today. Disponible dès aujourd'hui sur iOS et Android, cette application se présente comme un calendrier quotidien offrant aux fans des mises à jour régulières, des vidéos, des bandes dessinées et les dernières actualités concernant les jeux et personnages emblématiques de Nintendo. ​Shigeru Miyamoto est apparu en toute fin du Nintendo Direct pour nous expliquer que Nintendo Today a été conçue pour compléter les célèbres Nintendo Direct, offrant ainsi une source continue d'informations entre ces événements très attendus.Après le Nintendo Direct dédié à la Switch 2 prévu le 2 avril, l'application proposera des mises à jour régulières sur la prochaine console de Nintendo. ​Pour utiliser Nintendo Today, un compte Nintendo sera requis.L'application permettra non seulement de suivre les Nintendo Direct en direct, mais aussi de découvrir quotidiennement du contenu varié lié aux jeux et personnages de la marque, indiquait Miyamoto dans sa brève intervention. ​Il n'est pas impossible qu'à l'avenir, Nintendo lance un petit missile d'informations via cette application qui pourrait bien devenir incontournable pour quiconque s'intéresse à l'actualité de la marque !L'application est maintenant disponible sur l'AppStore français. Les utilisateurs d'Android peuvent eux aussi la télécharger dès maintenant sur le Google Play Store.Pour vous donner un aperçu de cette nouvelle application, voici la séquence extraite du Nintendo Direct par Nintendo of America :Voici la description officielle de ce que propose l'application selon sa présentation sur l'AppStore :Voici les caractéristiques de l'application :- Poids : 254,4 Mo- Catégorie : Style de vie- Age : 12 ans et plus- Fournisseur : Nintendo- Copyright : NintendoAllez-vous l'essayer ? L'adopter avec un geste quotidien pour découvrir l'actu du jour ou le fait marquant que Nintendo souhaitera mettre en avant ?Source : Nintendo Direct du 27 mars 2025