[RAPPEL] Diffusion d'un Nintendo Direct consacré aux derniers jeux Switch 1 ce jeudi à 15h

Le Nintendo Direct dédié aux derniers jeux à venir sur Nintendo Switch sera diffusé aujourd'hui, jeudi 27 mars 2025, à 15h (heure française). On rappelle que cette présentation d'environ 30 minutes se concentrera exclusivement sur la console actuelle, sans aborder la future Switch 2.​Pour suivre la diffusion en direct, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Nintendo France ou via ce lecteur :​On se souviendra de ce Direct comme étant très probablement le dernier consacré à la première Switch , offrant un aperçu des ultimes titres prévus avant le passage à la nouvelle génération. Une page se tourne pour cette console qui nous accompagne depuis maintenant 8 ans.​Retrouvez-nous sur notre Discord pour échanger avec la communauté sur les annonces de ce Nintendo Direct. Selon la Rumeur, un jeu pourrait particulièrement retenir notre attention. On a hâte de savoir lequel à partir de 15h cet après-midi !Source : Nintendo