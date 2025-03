Annonces des prochains titres sur Switch 2 : une attente déraisonnable ?

L’actualité Nintendo n’est pas en stand-by jusqu’au 2 avril 2025, date du Nintendo Direct spécial censé nous faire découvrir la nouvelle itération de console. Et cela se comprend grandement car la Switch 2 est compatible avec les jeux de la Switch actuelle (hormis quelques titres particuliers au niveau du gameplay développés pour les écrans plus anciens et plus petits de la première version Switch), en étant une version plus puissante sans être une réelle nouveauté. Même si de nombreux joueurs vont se ruer sur la nouvelle console qui leur permettra de rejouer avec plus de puissance, Nintendo est conscient que les 150 millions de consoles Switch déjà vendues ne vont pas prendre la poussière immédiatement et que l’ancienne génération a encore suffisamment sous le coude pour être alimentée par les divers projets des éditeurs indépendants. De nombreux joueurs vont également vouloir attendre un peu pour juger la nouvelle arrivante, au niveau de la qualité de son écran en comparaison avec la version Oled, la qualité des nouveaux Joy-Con magnétiques dont la durée de vie inquiète certains, l’interface et la compatibilité réelle avec les anciens titres, et si les titres GameCube arrivent enfin via le Nintendo Online. La Switch 2 devrait donc logiquement cartonner d’abord auprès des fans early adopters, mais aussi auprès des possesseurs de l’ancienne édition dont la santé commence à décliner ou tout simplement en panne.





Mais le véritable cap pour la Switch 2 sera bien évidemment son line-up spécifique : si tous les regards restent rivés vers le nouveau Mario Kart, le prochain Mario, un futur Animal Crossing et un probable Mario Party devant profiter de la puissance accrue de la console, en espérant de premiers aperçus beaucoup plus concrets lors du live du 2 avril, il faut surtout s'attendre à un déferlement de portage de titres AAA des éditeurs tiers, qui vont enfin, grâce à la technologie DLSS de Nvidia intégrée dans la Switch 2, pouvoir porter une bonne partie de leur catalogue de ces quatre dernières années sans avoir à faire trop de downgrade par rapport à des optimisations effectués pour des portages Steam Deck. Logiquement, tout titre PC tournant actuellement sur ces consoles portables PC devraient apparaître très rapidement en version Switch 2.





Verge affirme que de nombreux autres titres Xbox arriveront sur la Switch 2 courant 2025. L'entreprise a effectivement amorcé un virage stratégique pour promouvoir ses logiciels, y compris sur les plateformes concurrentes, tout en poursuivant la production de Xbox et en poussant son Game Pass. Ainsi, des titres sont annoncés sur PS5 et Switch 2, le dernier jeu Indiana Jones étant confirmé sur PS5, il pourrait très bien venir faire un petit coucou sur la grosse console de Nintendo également. Microsoft a partagé ces dernières semaines son enthousiasme pour la plateforme Switch 2, les portages des quelques titres sur la Switch classique ayant été de qualité, cela peut donner confiance en l'avenir.





Cependant, n'attendons pas tout de même l'arrivée des plus gros titres récents dans l'immédiat. Il va falloir que le parc de Switch 2 se constitue et la concurrence par rapport à la PS5 reste très forte, avec une console de Sony plus puissante (la taille de la Switch 2 et son côté nomade ne peuvent pas permettre de rivaliser). Espérons en premier lieu des portages qui ne seront pas paresseux au niveau de l'optimisation. On l'a vu dans le passé, des titres AAA portés sur Switch et passant bien la conversation ont surtout été le labeur d'équipes professionnelles talentueuses, qui ont bossé de longs mois pour arriver à proposer quelques choses de convenable sur un matériel à la puissance très inférieure. Ici avec le DLSS et la puissance supérieure des composants, des portages seront facilités, mais cela pourrait se faire au détriment de la qualité de l'optimisation. Nous jugerons sur pièce mais attendons-nous à voir un peu tout et n'importe quoi au niveau des portages pour Switch 2 puis à voir un calendrier de sorties se caler sur celui des éditions compatibles Steam Deck des jeux (pour cause d'optimisations similaires).





Il reste bien évidemment les questions techniques : taille et coût des cartes mémoires des jeux, les éditeurs tiers suivront-ils ou basculeront-ils seulement vers des propositions 100% dématérialisées ? Le nouveau SoC a un bus mémoire de 128 bits, cela signifie que l'appareil peut avoir jusqu'à 4 circuits intégrés RAM. La Switch 2 utilise 2 puces de 6 Go, à priori 2 puces de 3 Go intégrées sur une puce, pour atteindre les 12 Go. Cela change considérablement la donne par rapport à la Switch 1. Entre bande passante plus élevée mais un goulet d’étranglement plus bas par rapport à une console de salon ou les composants des PC de gamers, tout est une question d’équilibre entre coût de fabrication, marge (Nintendo ne fabrique jamais à perte, ce qui n’est pas le cas de la concurrence), tarif de vente pour ne pas perdre les familles, performance. Nous resterons donc dans un niveau de performance d’une bonne PS4 ou Xbox Series S en mode portable. N’attendons pas des portages au niveau du top du PC gamer ou de la PS5 (et PS5 pro).





Le grand espoir, c’est de voir les studios japonais poursuivre leur ouverture vers l’Occident, de voir Ubisoft enfin porter une grande partie de son catalogue sur la Switch 2, de voir enfin EA jouer le jeu avec ses titres sportifs complets (et non des version Legacy au rabais) et surtout de voir les différents studios internes et satellites de Nintendo proposer des titres au gameplay de qualité mais avec un vrai upgrade graphique. On le sait, créer des titres HD avec une vraie sensation de liberté et de vie à l’écran, cela prend beaucoup de temps, d’argent, et nécessite beaucoup plus de développeurs (gardez en mémoire la centaine de personnes ayant travaillé sur Breath of the Wild pendant de très longs mois). Mais avec cette remise à niveau en puissance, Nintendo a de quoi nous amuser pendant de longues années et rester un incontournable du marché vidéoludique.