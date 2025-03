Alarmo se met à jour en version 3.0.0

Version 3.0.0 (sortie le 24 mars 2025)



Vous pouvez désormais régler l'alarme ON/OFF, l'heure de l'alarme et le mode d'alarme pour chaque jour de la semaine via le menu « Réveil Oui/Non ».

Vous pouvez maintenant régler la durée de lecture des « Sons relaxants ».

Il peut être réglé pour fonctionner par session de 1 à 60 minutes.

Un aperçu peut désormais être lu sur l'écran de sélection des alarmes en appuyant sur le bouton "courrier"

Amélioration de la stabilité de la décision du lancement des « Sons relaxants »

Les « Sons relaxants » peuvent être écoutés dans les paramètres du "volume des sons relaxants ».

La luminosité de l'écran peut désormais être réglée plus sombre qu'auparavant.

Vous pouvez désormais vérifier l'adresse MAC de votre appareil même si vous n'êtes pas connecté à Internet.

Nous avons corrigé certains problèmes et amélioré la stabilité et la convivialité de l'application.

Nintendo continue d'alimenter le contenu de son réveil musical Alarmo sorti il y a déjà six mois en le mettant à jour régulièrement. Cette nouvelle mise à jour majeure en version 3.0.0 permet notamment de rentrer plus en profondeur dans la customisation de votre réveil et la planification de ses sonneries. Les utilisateurs photosensibles sont désormais également entendus avec la possibilité de baisser d’avantage la luminosité.Voici la patch notes détaillée :Avec cette nouvelle mise à jour, Nintendo promet aux utilisateurs d'Alarmo de prendre en compte leur retour d'expérience et d'améliorer leur expérience de réveil.Si le catalogue a déjà été mis à jour au cours du Mario Day , gageons qu'Alarmo recevra prochainement des nouvelles sonneries de vos jeux préférés ! Nous pouvons également espérer une interaction avec la Nintendo Switch 2 qui sera révélée dans 8 jours. Alors n'attendez plus car le réveil est disponible à la vente dans les magasins physiques depuis début mars et vous promet de ne pas vous faire louper le changement d'heure du Week end prochain !