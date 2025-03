[MAR10 DAY] Un thème Super Mario Bros. ajouté à Alarmo

This Super Mario Bros. alarm theme for Nintendo Sound Clock: #Alarmo is downloadable later today via a free update! pic.twitter.com/BAD1oO2nWk — Nintendo AU NZ (@NintendoAUNZ) March 10, 2025

Un réveil interactif signé Nintendo

À l’occasion du Mario Day (MAR10, en référence au 10 mars), Nintendo offre une mise à jour spéciale pour son réveil musical et intelligent : Alarmo. Aujourd'hui, une mise à jour est disponible avec un nouveau thème Super Mario Bros. entièrement gratuit, disponible via le menu de mise à jour du petit réveil rouge de Big N.Cette mise à jour permet aux utilisateurs de Alarmo de se réveiller au son des musiques iconiques de Mario, tout en profitant d’effets sonores interactifs basés sur leurs mouvements dans le lit.Avec ce thème spécial Super Mario Bros., votre matinée prendra une toute autre saveur. Nintendo a intégré quatre morceaux musicaux emblématiques, dont le légendaire thème des niveaux terrestres et la musique du Château de Bowser.Alarmo étant doté d’un capteur de mouvements, vos déplacements influencent également les sons joués ! Tournez-vous dans votre lit et vous entendrez le bruit des pièces comme si vous les récoltiez dans un niveau de Mario. Levez-vous et vous serez accueilli par la mélodie emblématique de fin de niveau !Pour rappel, Nintendo Sound Clock: Alarmo est un réveil intelligent qui permet de personnaliser son réveil avec des scènes issues de grands jeux Nintendo (Super Mario Odyssey, Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4, Ring Fit Adventure).En plus de la musique, il propose plusieurs modes de réveil, une analyse des mouvements nocturnes et des bruits d’ambiance pour s’endormir en douceur. Alors, prêt à transformer votre réveil en une aventure Mario ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord