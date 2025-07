Sonic Racing: CrossWorlds détaille sa personnalisation et ses prix Switch 2

Sonic Racing: CrossWorlds | Customisation Trailer [FR] Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des milliers de combinaisons pour votre bolide

Une version Switch 2 mieux équipée, mais un peu plus chère

Précommandes ouvertes pour les versions Switch actuelles

Sonic Racing: CrossWorlds continue de faire parler de lui avant sa sortie prévue pour la fin d'année : SEGA vient de publier une nouvelle bande-annonce centrée sur les options de personnalisation du jeu. L'occasion d'en apprendre plus sur l'ampleur des possibilités offertes aux fans de la licence bleue… et de poser les premières bases tarifaires de la future version Nintendo Switch 2.Commençons par cette nouvelle bande-annonce :Sega confirme que ce sont plus de 40 véhicules, 70 gadgets et 100 pièces personnalisables et autocollants qui seront disponibles à la sortie. Le système de personnalisation repose sur une liberté totale : le choix du pilote est indépendant de celui du véhicule, et chaque machine pourra être ajustée avec des gadgets aux effets variés et des pièces spécifiques selon le style de jeu recherché.On pourra donc piocher librement dans l'ensemble pour créer son bolide ultime, entre vitesse, maniabilité et stratégie. Cette approche évoque autant les Mods de Team Sonic Racing que les éléments de véhicules interchangeables dans Mario Kart 8 Deluxe. Mais surtout, cela pousse la personnalisation à un niveau inédit pour la série.SEGA a également levé le voile sur la disponibilité du jeu sur Nintendo Switch 2. La version numérique sortira pendant les Fêtes de fin d'année 2025, suivie par une édition physique attendue quant à elle pour début 2026.Comptez 69,99 € pour l'édition standard et 89,99 € pour l'édition Digital Deluxe. Mais bonne nouvelle : un pack de mise à niveau sera proposé à 10 € pour celles et ceux qui achèteront la version Switch 1. Ce pack permettra de transférer à la fois le contenu et la progression sur la Switch 2. Cela permettra de migrer sur la nouvelle génération sans perdre son précieux temps de jeu sur Sonic Racing: CrossWorlds.Pour les plus impatients, les précommandes sont déjà ouvertes pour les versions physiques et numériques du jeu sur Nintendo Switch. Ces éditions sortiront à 59,99 €Pour rappel, dans notre précédente actualité , nous évoquions l'ambition de SEGA de venir concurrencer frontalement Mario Kart World dès la rentrée prochaine, avec un titre axé sur la stratégie et la variété de gameplay. Cette nouvelle bande-annonce semble bien confirmer cette orientation mais sur Switch 2, Sega se laisse un peu de temps pour que l'engouement autour de MKW retombe (ne serait-ce qu'un peu !).