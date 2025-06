Ce jeu entend marcher sur les platebandes de Mario Kart dès la rentrée !

Sonic Racing: CrossWorlds - Summer Game Fest Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans l’ombre de Mario Kart World, Sonic Racing: CrossWorlds entend bien faire parler la gomme avec sa sortie prévue le 25 septembre 2025 sur Nintendo Switch. Il faudra patienter un peu mais le jeu sortira aussi, un peu plus tard, sur Switch 2.La bande-annonce est à découvrir ici :Sega a levé le voile sur son prochain jeu de course lors du Summer Game Fest, et autant dire que l’ambition est au rendez-vous avec un gameplay repensé, des crossovers détonants et des options techniques modernes pour tenter de séduire les amateurs de vitesse.Le titre proposera un système de "Travel Rings", qui permet de traverser des dimensions en pleine course, histoire de varier ainsi les environnements de manière dynamique. On parlera donc de course sur terre, en mer, dans les airs, et même dans des univers alternatifs. Le tout dans un jeu pensé pour le solo comme pour le multijoueur, avec un système de personnalisation des véhicules et une progression à base de gadgets et d’améliorations.Sega joue la carte du crossover tous azimuts. En plus des personnages Sonic classiques, Sonic Racing: CrossWorlds accueillera des invités de prestige : Hatsune Miku, Joker de Persona 5, Ichiban Kasuga de Yakuza et, en contenu payant, Steve, Alex et un Creeper venus de Minecraft. Et ce n’est que le début puisque d’autres collaborations sont déjà teasées.Deux versions du jeu seront proposées, comme la version Digital Deluxe qui proposera dès le 22 septembre les personnages de Sonic Prime (Knuckles the Dread, Rusty Rose, Tails Nine) ainsi que le personnage bonus Sonic loup-garou de Sonic Unleashed.On a un bonne nouvelle pour les joueurs Switch qui viennent tout juste de craquer pour la Switch 2 : Sonic Racing: CrossWorlds sera d’abord disponible sur la console actuelle de Nintendo, mais proposera de procéder à une mise à niveau payante pour bénéficier de la version Switch 2 dès qu’elle sera disponible.Les éditions standard et Deluxe sont tarifées à 60 € sur Switch et 70 € sur Switch 2.Le jeu bénéficiera de fonctions cross-play complètes, permettant de jouer entre plateformes, ce qu’a d’ailleurs souligné Takashi Iizuka de Sega, en clin d’œil appuyé à l’exclusivité de Mario Kart World :Distribuée par Limited Run Games, l’édition collector Switch coûtera 249,99 $ et comprendra une figurine Sonic et Shadow en pleine course, un steelbook, un artbook, la bande-son sur deux CD, un comic exclusif, des goodies à l’effigie du jeu et des objets en jeu inédits. Un objet de collection qui risque de faire fureur auprès des fans de l’univers Sonic.Voici le contenu complet de cette édition Switch 1 à 249,99$:Contenu de l'édition collector- Season Pass (via un code imprimé dans le pack)- Sonic Unleashed Sonic the Werehog personnage + véhicule + autocollant (via un code imprimé dans le pack)- Coffret collector- Statue Sonic et Shadow Racing- Boitier métallique Sonic Racing: CrossWorlds- Livre d'illustrations à couverture rigide- Bande originale en deux CD- Bande dessinée dérivée de IDW avec une couverture exclusive- Rétroviseur Sonic- Porte-clés King Boom Boo- Cartes à collectionner métallisées avec des illustrations des pilotes et de leurs véhicules- Emblème chromé autocollant pour voiture avec des illustrations du jeuVous pouvez réagir en commentaire ci-dessous au sujet de cette sortie de Sonic Racing: Crossworlds sur Nintendo Switch prochainement (après la sortie sur les autres consoles le 25/09/2025), ou nous rendre une petite visite sur notre serveur Discord Sources : Nintendo Everything