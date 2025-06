Rappel : le Pokémon GO Fest a lieu ce week-end à Paris !

Du vendredi 13 au dimanche 15 juin aura lieu le Pokémon GO Fest 2025 Paris. Pour la première fois, le festival Pokémon GO arrive en France avec un évènement grandeur nature qui promet de réunir des milliers de joueurs à travers toute l'Île-de-France.En mars dernier, nous découvrions les premiers détails sur l'évènement à venir. Au programme : des activités au parc de Sceaux mais aussi dans la ville de Paris avec un circuit conçu en partenariat avec la mairie, pour mettre en avant les quartiers phares de le capitale.En termes d'expériences en jeu, c'est le Pokémon Volcanion qui fera ses débuts dans le jeu à l'occasion de ce Festival Pokémon GO. Ensuite, plusieurs Pokémon, dont Frigodo, apparaitront pour la première fois sous leur forme chromatique. Enfin, c'est Zacian et Zamazenta qui seront les vedettes des Raids, avec la possibilité de les capturer là aussi dans leur forme chromatique. La billetterie est toujours ouverte , ne perdez pas de temps si vous voulez être de la partie !Rendez-vous dès vendredi au Parc de Sceaux pour le début du Pokémon GO Fest 2025, version parisienne !