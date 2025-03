Le Pokémon GO Fest arrive à Paris : découvrez tous les détails de l'évènement !

Pour la première fois, un Pokémon GO Fest en France

Le Parc de Sceaux au coeur de l’évènement

Ici c’est Paris

Volcanion, Pokémon vedette de l’évènement aux côtés de Zacian & Zamazenta

Chaque été, la communauté Pokémon GO se retrouve à travers le monde entier à l’occasion du Pokémon GO Fest, le festival qui vient célébrer l’anniversaire du jeu mobile sorti en 2016 et qui réunit des dizaines de millions de joueurs régulièrement.A cette occasion, des événements physiques sont organisés dans les grandes villes du monde. En Europe, nous avons eu Berlin en 2022, Londres en 2023 et Madrid en 2024. En 2025, c’est la ville de Paris qui a été choisie pour accueillir l’événement.Aujourd’hui, Niantic lève le voile sur l’organisation de ce Pokémon GO Fest : où aura t-il lieu, quelles seront les activités possibles et surtout quel sera le contenu présent dans le jeu pour les milliers de fans qui feront le déplacement !La capitale française au coeur de l’évènement mais c’est au Parc de Sceaux qu’aura lieu le grand évènement. Ce parc de 181 hectares des Hauts-de-Seine sera au coeur des attentions des joueurs français mais aussi européens puisque Niantic s’attend à près de 70% de joueurs venus de l’étranger pour l’occasion.Le parc ne sera pas privatisé, ce qui signifie que tout le monde pourra venir en famille ou accompagné sans avoir à acheter un billet pour chacun. Comme pour les éditions précédentes, des activités seront proposées au sein du parc avec des décorations et structures dédiées à l’évènement : combats PvP, zones d’échanges… les habitués retrouveront tout ce qu’il fait l’essence même du Pokémon GO Fest. Le merchandising exclusif à l’Europe sera également de la partie, pour les plus fanatiques des joueurs !Nous avons eu la chance d’assister à une présentation en avant-première du Pokémon GO Fest où était notamment présent Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris en charge du tourisme. Il a souligné le plaisir d’accueillir cet évènement à la fois exceptionnel et atypique tant sur le public qui est attendu que sur les activités qui seront proposées pour créer ces nouvelles expériences touristiques.L’objectif pour la ville de Paris en soutenant l’évènement est notamment de montrer Paris sous un angle nouveau, notamment les endroits que les touristes connaissent moins, et aussi de soutenir une activité qui fait bouger du monde et qui est donc bon pour la santé, tant physique que mentale.Pour information, le choix de Paris et de la France pour accueillir l’évènement n’avait ni à voir avec l’organisation des Jeux Olympiques l’an dernier, ni avec la sortie cette année de Légendes Pokémon : Z-A.Paris était l’anomalie des grandes villes européennes alors qu’il s’agit de la 2e ville européenne en termes d’investissement des joueurs dans le jeu avec 192 millions de Pokémon capturés et plus de 22 millions de kilomètres parcourus en 2024. Il était donc temps de corriger cela !En ce qui concerne l’évènement en lui même, comme les années précédentes, il se déroulera sur 3 jours : du vendredi 13 au dimanche 15 juin. Les joueurs peuvent acheter dès à présent un billet pour profiter de l’évènement au sein du Parc de Sceaux. Un tarif early bird est disponible au prix de 22 € jusqu'au 2 avril. Il vous en coûtera par la suite 27 €. Pas de temps à perdre si vous êtes fans !A l’évènement au sein du parc s’ajoute évidemment le circuit dans la ville. La mairie de Paris a travaillé avec Niantic pour proposer des “circuits officiels” qui promettent de vous faire découvrir la ville sous un jour nouveau.En termes de gameplay, c’est le Pokémon fabuleux Volcanion qui sera le Pokémon vedette de l’évènement avec une quête exclusive à l’évènement qui permettra d’obtenir le Pokémon Vapeur pour la première fois. Au niveau des Raids 5 étoiles, c’est Zacian et Zamazenta, dans leur forme Épée Suprême et Bouclier Suprême, pour la 1ère fois également.Au delà de cela, Niantic promet d’autres surprises qui seront dévoilées dans les semaines à venir. Nous savons déjà par exemple que le Pokémon Brutalibré, exclusif au Mexique habituellement, fera son apparition pour la première fois en France à l’occasion de ce Pokémon GO Fest.A noter que d'autres évènements physiques auront lieu dans le monde cet été, du côté d'Osaka et dans le New Jersey. Le Pokémon GO Fest Global, qui clôture les festivités, aura lieu le 28 et 29 juin.