Japan Touch et Salon de l'Asie : notre visite du rendez-vous des passionnés de culture asiatique

L’édition d’automne de la #JapanTouch c’est une ode à la culture japonaise, ici avec une reproduction d’une rue de Tokyo, mais cela ne représente qu’une petite surface du salon qui couvre plusieurs halles du centre Eurexpo près de Lyon ! pic.twitter.com/jCvpXuFNt5 — Puissance Nintendo (@pnintendo) December 1, 2024

L'événement est réparti en 4 zones différentes qui nous permettent une immersion totale dans la culture asiatique en général et la culture japonais en particulier : Le Village des Créateurs, Japon Pop, Japon Traditionnel et Restaurants & Food Court. Le public est particulièrement friand de manga et de culture contemporaine, la pop culture a donc toute sa place et se retrouve un peu partout dans les différentes zones des salons.Même dans la partie Tatouage, le thème mis en avant cette année avec plusieurs stands spécialisés, où parmi les modèles on a repéré des champignons rouges et blocs "?" parmi les motifs que le public peut se faire tatouer de manière définitive sur certains stands, ou éphémère sur d'autres. On n'était pas encore prêt à franchir le pas d'un tatouage, encore moins d'un tatouage réalisé en public, mais cela ne semble pas avoir inquiété outre-mesure les nombreux festivaliers en train de se faire tatouer sur l'un des stands de l'espace dédié !Nous, on a préféré se promener dans les allées, découvrant des artistes originaux qu'on a envie de mettre en avant ici. Notre coup de coeur revient à Notori Studio, dont les illustrations sont très réussies... à tel point qu'on s'est offert deux affiches représentant la Super NES et la GameCube. Vous pouvez voir ci-dessous le joli coup de crayon de l'illustrateur qui a donné vie à ces deux dessins. Toutes ses créations sont disponibles sur son site, et visible sur son compte Instagram @notoristudio Difficile dans les allées de toujours voir la petite référence à Nintendo et ses personnages, mais cela fait aussi un peu partie du jeu : du collier Zelda avec la Master Sword et la Triforce que nous avons pu voir sur un stand de créateur, au sweat à capuche Kirby qui aurait très certainement fait craquer notre Kirbyspower, en passant par la grande mode des sacs au contenu aléatoire à l'effigie du bloc "?"... Les occasions ne manquaient pas de constater l'importance que Nintendo a dans la culture pop japonaise.La Japan Touch n'est pas la Japan Expo et de ce fait, le jeu vidéo a une place limitée en tant que média. Pour autant, grâce à G2L2 et Nec Deux Nec Dominus, les jeux vidéo étaient bien présents au coeur du salon avec des bornes d'arcade, des stations d'essai de la réalité virtuelle, et des consoles plus récentes pour s'affronter sur des jeux de baston.On ne s'attendait pas à ce que la culture pop soit si représentée dans un salon que l'on imaginait plutôt consacré aux arts et à la culture traditionnelle. Et c'est sans doute pour aller dans le sens de ce que demande le public : les allées des revendeurs de manga, de créateurs de figurines et d'affiches étaient bondées, celles consacrées aux bonsaï ou au cinéma hong-kongais un peu moins. Mais c'est une question de juste équilibre, et le moins que l'on puisse dire est qu'il y en a pour tous les goûts.Et puisque l'on parle de goûts... parlons de nourriture, un sujet cher à votre dévoué ! 30 restaurants et bars asiatiques ont pris leurs quartiers à Eurexpo, et les files d'attente témoignaient de l'envie des visiteurs de se faire plaisir avec des propositions venues de toute l'Asie. Certains sont des food-trucks que l'on peut certainement retrouver le reste du temps sur les marchés, d'autres des restaurants venus partager le savoir-faire de leurs cuisiniers.Le tout est globalement très axé street-food, avec des prix à la limite du raisonnable, mais on mettra cela sur le compte du 100% fait-maison prôné par bon nombre de maisons : banh mi du Vietnam, ramen, oishii, onogiri, corn dogs ou encore sushi et bars à sakés (à consommer avec modération)... Que de choix souvent dicté par la longueur de la file d'attente devant les échoppes du food court.C'est finalement peut-être plus du côté des animations que les visiteurs avaient le plus de chances de s'immerger un temps dans la culture japonaise : des sessions consacrées à la préparation de son voyage au Japon aux cours de cuisine, en passant par des rituels comme la cérémonie du thé ou des démonstrations d'arts martiaux spectaculaires, il y avaient là encore de quoi en savoir un peu plus sur la culture asiatique. Et parce qu'un salon est l'occasion pour les auteurs de venir à la rencontre de leur public, de nombreuses sessions de dédicaces étaient proposées tout le week-end.Chaque année, la Japan Touch avec le Salon de l'Asie s'imposent comme le rendez-vous immanquable des passionnés de culture asiatique. Sa portée régionale en fait un événement à taille humaine, avec de larges allées permettant un flux important de visiteurs parfois volumineux en fonction des costumes de cosplay que certains arborent.Un petit clin d'oeil aux cosplays Nintendo qui ont bien voulu se prêter au jeu des photos pour PN :Pour en savoir plus sur la Japan Touch, rendez-vous sur le site Japan-Touch.com