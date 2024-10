[PGW] Paris Games Week 2024 : PN s'est rendu sur le salon

NB : Les photos proposées dans cet article ont, pour la plupart, été réalisées lors de la soirée d'avant-première et ne reflètent donc pas l'affluence sur le salon durant les jours d'ouverture au public.

Le stand Nintendo : démos jouables et tournois pour mettre l'ambiance

Vous y trouverez tout d'abord de nombreuses bornes de démonstration, l'occasion d'essayer les jeux Nintendo récemment sortis sur Switch : Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Luigi's Mansion HD, ... mais malheureusement pas Mario & Luigi l'Epopée Fraternelle, malgré sa sortie imminente.

Galerie images































Sur l'espace dédié à Zelda: EoW, une cabine photo est accessible pour vous permettre de tirer votre portrait, sur papier et en numérique. Idée bien sympathique mais sans extravagance toutefois (pas de changement d'arrière-plan par exemple), dommage.

La bonne surprise pour nous a été de trouver une borne avec les manettes Nintendo 64, pour se défier sur quelques courses de Mario Kart 64 via l'émulateur du Nintendo Switch Online. Moment de nostalgie garanti ! :)

Pour l'animation, une grande scène centrale est installée et Nintendo mise à nouveau sur les tournois organisés chaque jour sur Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate et Splatoon 3. Vous risquez d'ailleurs de croiser des invités spéciaux de passage à certaines heures !

Galerie images







PlayStation et Xbox : une présence plus discrète que par le passé

Vous pourrez en tout cas admirer les magnifiques décorations tirées d'Astro Bot et situées dans le passage entre les pavillons 1 et 2.2, de quoi prendre de jolis clichés !

Galerie images







Sur le stand Xbox, aussi grand que celui de Nintendo, on s'attendait à ce que le Game Pass soit mis en avant, mais pas au point d'éclipser presque totalement les consoles de la marque. Pourtant, c'est bien ce qui nous a étonnés : les bornes de démonstration tournent a priori sur PC et les différents modèles de Xbox sont seulement sous vitrine.





Microsoft met en avant les jeux phares de Bethesda et d'Activision Blizzard : The Elder Scolls Online, Diablo Immortal... et bien sûr Call of Duty: Black Ops 6 sont affichés sur le stand.

Galerie images



De bonnes surprises parmi les éditeurs tiers, mais des absences notables

Galerie images









Et quid d'Electronic Arts ? Pas de stand propre, l'éditeur est en fait représenté sur le stand Xbox (comme l'indique le plan du salon) ! Il faut avouer que cette timide participation a de quoi surprendre de la part d'un éditeur aussi gros qu'EA.

D'autres acteurs du jeu vidéo... ou pas !

Tout d'abord, l'espace "Jeux Made in France" propose aux visiteurs de découvrir les studios français à l'origine de titres souvent moins connus, mais qui peuvent parfois cacher de belles surprises.

L'association MO5.com, dont le but est la préservation du patrimoine vidéo-ludique, propose comme à son habitude de revivre le jeu vidéo tel qu'il était avant : gros polygones, écrans cathodiques et manettes filaires sont donc de la partie pour la curiosité des plus jeunes et la nostalgie des plus vieux !

Comme aux précédentes éditions, la Police nationale ainsi que la Gendarmerie nationale sont toutes deux représentées sur leur stand respectif, pour présenter certaines de leurs activités et pourquoi pas susciter des vocations.

Scène esport et PGW Junior pour tous les types de public

On notera que le grand espace de jeu en VR est absent cette année.

Galerie images











Nintendo figure bien sûr parmi la liste des exposants et il serait bien difficile de passer à côté puisqu'il s'offre l'un des plus gros stands du salon.Comme à son habitude, le constructeur propose un programme assez varié Globalement, le stand Nintendo est donc plutôt bien loti, mais sans grande surprise.Du côté de la concurrence, on ne peut malheureusement pas en dire autant.Pour PlayStation, le stand est en effet bien plus petit qu'à l'accoutumée. De plus, il est en fait partagé avec la Fnac et l'espace PlayStation se résume finalement à un seul jeu : Astro Bot. Évidemment, il s'agit d'une exclusivité majeure de cet automne sur la plateforme de Sony, mais il est étonnant que la firme n'ait pas mis plus de moyens pour sa présence à la PGW...Les éditeurs tiers ont également leur place sur le salon.Situé entre les stands Nintendo et Xbox, Ubisoft est très bien représenté puisqu'il propose un énorme espace. En plus des bornes pour tester Star Wars Outlaws et d'une scène pour différentes animations, deux escape games d'une dizaine de minutes chacun sont accessibles, avec pour thèmes respectifs Assassin's Creed Shadows et Rainbow Six. Un incontournable donc, parmi les stands d'éditeurs tiers !Sur le stand de Plaion, Sonic X Shadow Generations, dont la sortie est prévue cette semaine, est jouable dans sa version PS5. De quoi en profiter si vous hésitez encore à l'ajouter à votre liste de Noël !Bandai Namco et Capcom ont eux aussi de jolis espaces pour mettre en avant leur jeu AAA respectif : Dragon Ball: Sparking! Zero pour le premier, et Monster Hunter Wilds pour le second.Et c'est presque tout pour les gros éditeurs présents !La PGW, c'est aussi l'occasion d'apprécier d'autres facettes du milieu du jeu vidéo.Pas loin de là, un espace dédié aux formations pour les métiers du jeu vidéo intéressera certainement plutôt les futurs étudiants souhaitant s'orienter vers ce domaine.Parmi les exposants habituels, on retrouve aussi des boutiques (dont celle où se trouve l'ami Florent Gorges, auteur notamment de l'Histoire de Nintendo).Bien plus étonnant, on notera la présence du constructeur automobile Tesla, avec plusieurs voitures dans lesquelles les plus curieux peuvent s'adonner à du karaoké, ou encore de l'assureur Macif et de fédérations sportives.Néanmoins, contrairement à l'année dernière, pas de ventes aux enchères prévues cette fois-ci !Le public visé par la PGW semble assez large car le salon accueille également des compétitions esport dans un pavillon dédié, ainsi qu'un espace "PGW Junior" pour permettre aux familles et aux plus jeunes de jouer à des titres qui leur sont davantage destinés.