[Paris Games Week] Nintendo de retour avec ses jeux-phares et le plein de compétitions

Super Smash Bros. Ultimate European Online Challenge: Autumnal Rumble : participez le 25 octobre à ce tournoi en ligne pour remporter jusqu’à 2 500 points or !

Mario Kart 8 Deluxe : tous les jours du salon, affrontez d’autres pilotes sur des courses palpitantes et remportez des points or et des lots inédits comme le set LEGO Zelda™.

Splatoon 3 : formez votre équipe et plongez dans des matchs en arène. Prêts à dominer les sessions "Guerre de Territoire" ?

Des invités spéciaux, youtubeurs et streamers, seront également de la partie pour animer des sessions et partager leur passion du jeu vidéo avec les visiteurs. Ainsi, le Streamer showdown verra certains s'affronter sur Nintendo World Championships: NES Edition.

Nintendo revient en force pour la Paris Games Week 2024, à partir de demain, le 23 octobre, et ce jusqu'au 27, avec un stand que vous ne pourrez pas manquer, situé Hall 1 Pavillon 1, au Parc des Expositions Porte de Versailles.Parmi les temps forts, les visiteurs pourront découvrir Super Mario Party Jamboree, la nouvelle version du célèbre jeu de plateau qui propose 7 plateaux et plus de 110 mini-jeux qu'on a adoré dans notre test . Vous préférez l’aventure ? Alors plongez dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom et aidez Zelda à protéger Hyrule dans une épopée pleine de mystères et de nouveaux pouvoirs.Grand absent : Mario & Luigi l'Epopée Fraternelle, qui sort pourtant d'ici peu le 7 novembre prochain. Pour se consoler, on pourra toujours lire les previews de Kirbyspower et Atar Des bornes de démonstration seront aussi disponibles pour tester d’autres jeux très attendus comme Super Mario Bros. Wonder, Paper Mario : La Porte Millénaire, ou encore Luigi’s Mansion 2 HD.Envie de compétition ? Les tournois Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, et Splatoon 3 seront l'occasion de prouver vos talents de joueur et de vous frotter à la crème de la crème durant chaque session du tournoi !Voici la liste des compétitions qui auront lieu de demain à dimanche :Source : Nintendo France