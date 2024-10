[Paris Games Week] Découvrez le Nintendo World Championships: NES Edition Streamer Showdown

Le samedi 26 octobre 2024, la Paris Games Week sera le théâtre d'une compétition épique : le Nintendo World Championships: NES Edition Streamer Showdown. Huit streamers européens, dont le Français Mynthos, s'affronteront lors de cette compétition intense pour décrocher le titre de champion de speedrun rétro.Cet événement mettra en vedette des défis sur quatre classiques de la NES : Super Mario Bros. 2, Zelda II - The Adventure of Link, Super Mario Bros. 3 et Kirby's Adventure. Après une première phase de groupes, les finalistes devront faire preuve de talent et de rapidité pour terminer Donkey Kong, le monde 1 de Super Mario Bros. 3 et Super Mario Bros., le tout devant un public enflammé à la Paris Games Week !Parmi les concurrents, des talents venus de toute l’Europe : Rocket Beans (Allemagne), Mynthos (France), RayBacon (Espagne), Joesephyr (Royaume-Uni), Vikingplays (Italie), AnnieFuchsia (Suède), Seto (Pologne), et Samora (Pays-Bas). Ils tenteront de montrer leurs compétences et de gagner ce showdown unique.Vous pourrez suivre cet événement, en direct, le samedi 26 octobre à partir de 16h sur la chaîne YouTube de Nintendo France . On ne sait pas si le spectacle sera au rendez-vous, mais cela devrait offrir une belle mise en avant au titre sorti en juillet dernier avec une belle édition collector , mais a priori un peu tombé dans l'oubli depuis.Source : Communiqué de presse