Nintendo promet une année 2025 excitante pour le Pack d'Expansion NSO alors qu'enfle la rumeur d'une mise en production de manettes GameCube

Nintendo célèbre les 3 ans de l'Expansion Pack Nintendo Switch Online

Trois ans d'existence, ça se fête !

Nous espérons que vous avez pu profiter de revisiter ou de découvrir des jeux classiques dans les bibliothèques Nintendo 64, Game Boy Advance et SEGA Megadrive - oh, et en faire plus dans les jeux Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing : New Horizons, et Splatoon 2 avec l'accès à leur DLC payant inclus.

Quelles émotions l'année prochaine apportera-t-elle aux membres du Nintendo Switch Online + Expansion Pack ? Restez à l'écoute pour le découvrir !

[Rumeur] Mise en production de manettes GameCube

Bientôt la GameCube sur NSO + Pack d'expansion ?

On va une fois n'est pas coutume mixer une vraie info avec une rumeur, car les deux pourraient bien aller de pair : Nintendo of America promet une année 2025 excitante aux abonnés du Pass d'Expansion Nintendo Switch Online, et dans le même temps des internautes ont identifié des composants qui selon eux confirment le retour en production de manettes Nintendo GameCube.Le Pack d'expansion additionnel fait le bonheur des fans de reétro-gaming depuis déjà 3 ans. En ajoutant des jeux de la Nintendo 64, de la Megadrive et de la Game Boy Advance, le tout augmenté par la disponibilité de DLC autrement payants pour Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons et Splatoon 2, Nintendo propose aux joueurs les plus passionnés de pousser encore plus loin leur découverte de l'incroyable catalogue de Nintendo.Dans un email adressé aux joueurs américains cette nuit, Nintendo semble vouloir décoreller l'évolution de ce service d'une possible mise à jour hardware de la console : Nintendo Switch Online pourrait donc évoluer de manière indépendante, et Nintendo promet une année 2025 pleine d'excitation, en ces termes :Sans donner le moindre indice dans sa communication, Nintendo ne manque pas d'éveiller notre envie d'en savoir, déjà, un peu plus, et il se pourrait que des indices soient à chercher du côté de la rumeur, c'est ce qu'on va aborder maintenant.C'est sur Resetera , un forum bien connu des fans de fuites en tout genre qu'on est parti étudier ces informations, via NintendoLife , que des internautes ont livré le fruit de leurs analyses.Les composants listés dans la documentation disponible sur Internet semblent correspondre à la fabrication de différents produits. On a certes des composants pour la Nintendo Switch 2, mais ce n'est pas notre sujet ici : on s'intéresse plutôt aux références de composants d'autres produits Nintendo, et c'est donc dans ce contexte que la manette GameCube est réapparue à l'horizon de la rumeur.On avait déjà parlé d'un possible retour du pad NGC il y a quelques mois, quand un joueur a vu dans le code source de la console virtuelle une référence à cette manette. Depuis, évidemment, rien n'a plus filtré, mais il semblerait donc que ça bouge du côté de chez Nintendo.Pour appuyer cette analyse, les fans s'appuient sur les références des composants : ainsi, le kit vibration de la manette porte la référence TRW1230, c'est le même vibropack qui est inclus dans la manette N64, mais aussi dans la manette GameCube originale. Ce composant est listé pour un projet appelé le HGU0480, qui pourrait donc être le nom de code industriel de la manette GameCube.D'autres composants sont listés dans la documentation étudié par les utilisateurs de Resetera et de Famiboards : il existe même d'autres composants qui étaient dans la manette GameCube, signe donc que c'est bien la manette d'origine que Nintendo entend bien vouloir nous remettre entre les mains.De là à penser que la production de manettes GameCube s'inscrit dans la foulée de l'excitante année 2025 qui attend les abonnés Nintendo Switch Online + Pack d'expansion, il n'y a qu'un pas. Les deux semblent bien liés, mais pour l'heure Nintendo n'a absolument pas communiqué sur ce qui attend les abonnés du service dans les mois à venir.Le fait que Nintendo déconditionne une évolution de son service à une évolution de sa console est intéressant : il se pourrait que le NSO + Expansion Pack soit disponible pour les joueurs Switch et plus tard pour les joueurs Switch 2, ce qui garantira une disponibilité du service aux deux parcs de consoles.On ne sait pas si Nintendo lancerait la console virtuelle GameCube en même temps que la nouvelle Nintendo Switch 2, mais rien ne semble l'y obliger et il semblerait que NSO+ vive sa propre vie de son côté, de manière agnostique en termes de console-support. Cela pourrait donc vouloir dire que la première génération de Nintendo Switch est suffisamment puissante pour faire tourner un émulateur Nintendo GameCube.Pour la petite histoire, on rappellera que nous avons déjà eu la chance de pouvoir retrouver le pad GameCube sur Nintendo Switch : à la sortie de Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch, il était possible d'acquérir un pad GameCube au logo du jeu, et on s'était d'ailleurs posé la question à l'époque de savoir quelle était la meilleure manette pour jouer à SSBU Que vous inspirent ces quelques infos : des ambitions de Nintendo quant au développement de son service Nintendo Switch Online + Pack d'Expansion aux rumeurs sur la (re)mise en production d'une manette GameCube, nul doute que les prochains mois devraient nous permettre de retrouver des jeux NGC sur notre console contemporaine.