Le fonds public d’investissement saoudien réduit finalement sa participation au capital de Nintendo

Nous faisons notre mea culpa ! En dépit de la récente interview de Kyodo News qui avait fait le tour de la toile la semaine dernière, selon laquelle le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF) pourrait augmenter sa participation dans Nintendo, celle-ci a en réalité été diminué. Sacré retournement de situation.D’après la célèbre chaîne de télévision américaine CNBC , un document réglementaire déposé au Japon montre que le PIF a ramené sa participation à 7,54 % au sein du capital de Nintendo. Auparavant, la participation était de 8,58 %.Le prince Faisal bin Bandar bin Sultan al-Saud, vice-président de Savvy Games Group, a déclaré lors du Tokyo Game Show que l'augmentation de sa participation au capital de Nintendo ainsi que dans d'autres sociétés de jeux japonaises était « toujours possible ». Toutefois, ce commentaire n'était pas aussi important que ce que de nombreux médias l'ont laissé entendre. Il s'agissait d'une remarque sans engagement, qui laissait simplement la porte ouverte à de futures actions, et non d'un signe d'action imminente. Laquelle remarque avait quelque peu enflammé la toile … pour rien en fait. Le prince saoudien a d’ailleurs ajouté : « Il est important de maintenir la communication afin d'arriver au bon moment. Nous ne voulons pas précipiter les choses ».À l'heure où nous écrivons ces lignes, la raison de cette baisse n'est toujours pas connue. Cela dit, cette nouvelle pourrait soulager certains fans inquiets des effets potentiels d'une augmentation de l'emprise de PIF sur Nintendo. D’après certains analystes tels que Dr. Serkan Toto, cette baisse pourrait être lié à une stratégie plus large du PIF, qui a investi massivement dans l'industrie du jeu vidéo ces dernières années et qui donc chercherait à diversifier son portefeuille d’actions ( comme nous l’évoquions la semaine dernière ). Cette vente a également légèrement affecté le cours des actions de Nintendo, qui avait initialement augmenté en raison des rumeurs d'un investissement accru, avant de baisser légèrement après l'annonce de la réduction.Pour plus d’informations au sujet des intentions de l’Arabie Saoudite dans le JV japonais, nous vous invitons à lire notre article dédié sur le sujet (datant de la semaine dernière). Qu’en pensez-vous ? Etes-vous finalement rassurés par la baisse de la participation du PIF au sein de Big N ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.Sources : Nintendo Everything , Nintendo Soup