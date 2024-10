Le Fonds public d'investissement saoudien envisage d'augmenter sa participation au capital de Nintendo

Dans une interview accordée à l’agence de presse japonaise Kyodo News , le prince Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud, vice-président de l'unité « jeux » du PIF, a fait part de son désir d'expansion au sein de Nintendo et de d’autres développeurs de jeux vidéo, tout en précisant qu'il n'y avait pas d'urgence à réaliser de nouveaux investissements et que toute augmentation de la participation se ferait de manière « amicale ».Le PIF détient actuellement 8,58 % des parts de Nintendo et est le plus grand investisseur extérieur de la société. C’est en 2022 que le fonds d’investissement a obtenu ses premières actions, à hauteur de 5% Avant d’obtenir 1% de plus l’année suivante . Il détient par ailleurs des participations minoritaires dans les sociétés de jeux Nexon (10,53 %), Koei Tecmo (8,99 %) et Capcom (6,60 %). Mais aussi des parts de mastodontes américains tels que Take Two Interactive et Activision Blizzard.De son côté, la fondation MiSK du prince héritier saoudien Mohammad bin Salman détient 96 % de SNK, créateur de King of Fighters et de Fatal Fury. Fatal Fury qui, 26 après le dernier opus, fera son grand retour en 2025 avec Fatal Fury City of the Wolves, sur consoles concurrentes et PC. Dans lequel apparaitra … Cristiano Ronaldo. Non, non, vous ne rêvez pas. Ce dernier évoluant depuis bientôt 2 ans dans le championnat de football saoudien.L'augmentation des investissements dans les sociétés de jeux fait partie de la volonté de l'Arabie Saoudite de réduire sa dépendance à l'égard des exportations de pétrole, principale source de richesse du pays. Cette politique englobe à peu près tous les secteurs majeurs du divertissement (jeux vidéo, cinéma, séries, sport, musique …). Le JV n’y échappe donc pas.La nouvelle d’un probable « grignotement » supplémentaires des parts de Big N intervient après plusieurs développements importants pour l'Arabie saoudite et de son portefeuille de jeux. A savoir l'accueil des prochains Jeux olympiques d’eSport et des prochains Overwatch Champions Series, ou OWCS. L’influence de l’Arabie Saoudite dans l’industrie du JV ne cesse de grandir et cela ne semble pas près de s’arrêter.Qu’en pensez-vous ? Etes vous inquiets à l’idée d’une plus grande participation du PIF au sein de Big N ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.Sources : Nintendo Life , Eurogamer