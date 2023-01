Le fond public d’investissement saoudien poursuit son investissement dans Nintendo

Le fond d’investissement public d’Arabie Saoudite a annoncé ce jeudi 12 janvier 2023 avoir augmenté sa part dans Nintendo. Alors qu’il détenait 5,01% de l’entreprise japonaise en mai 2022, le fond possède désormais 6,07% des actions de l’entreprise.Avec un peu plus de 6% des parts de Nintendo, le PIF passe devant la banque d’investissement JPMorgan Chase. Cela dit, cet investissement ne signifie pas que le fond d’investissement va prendre part aux décisions de l’entreprise : cela n’est ni sa volonté ni son rôle (qui est de réaliser des investissements fructueux pour le compte de plus petits investisseurs, saoudiens ou non).Le Saudi Arabia’s Public Investment Fund (PIF) possède également des parts dans d’autres entreprises du secteur du jeu vidéo comme Koei Tecmo et Capcom et compte continuer à étendre ses investissements dans les prochains mois.Cet investissement souligne la bonne santé de l'action de l'entreprise basée à Kyoto puisque, bien qu'en baisse sur ces six derniers mois, l'action résiste mieux que d'autres acteurs du secteur comme Sony et Microsoft.