Du gameplay et de nouveaux pouvoirs pour Kirby's Return to Dream Land Deluxe

Le 24 février, la petite boule rose Kirby sera de retour dans un remake du jeu Wii Kirby's Adventure sorti en 2011, en toute fin de vie de la console.Dans un peu plus d'un mois, retour donc sur la Planète Popstar pour un jeu de plateforme qui aura quelques contenus nouveaux par rapport au jeu d'il y a 12 ans.Nous apprenons ainsi que deux pouvoir feront leur arrivée dans le jeu : un nouveau pouvoir où Kirby pourra manipuler le sable pour façonner des objets ; et le pouvoir "Festival" qui provient directement de Kirby Star Allies (sorti en 2018 sur Switch).Voici quelques vidéos de gameplay présentant justement les pouvoirs de Kirby dans le jeu :Les jeux Kirby ce sont aussi des mini-jeux qui permettent de varier les plaisirs. Voici justement une présentation des mini-jeux présents dans Kirby's Return to Dream Land Deluxe.Tout cela vous donne t-il envie ? Kirby's Return to Dream Land Deluxe arrive le 24 février, exclusivement sur Nintendo Switch.Source : Nintendo Everything