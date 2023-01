Ubisoft déçu par la performance de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope

Nous sommes clairement déçus par nos récentes performances. Nous sommes confrontés à des dynamiques de marché contrastées, alors que le marché continue de s'orienter vers les méga-marques et les jeux en live sans interruption, dans un contexte de dégradation des conditions économiques affectant les dépenses des consommateurs.

Cette réduction sera réalisée grâce à des restructurations ciblées, à la cession de certains actifs non essentiels et à l'attrition naturelle habituelle.

Ce mercredi 11 janvier, l'éditeur français Ubisoft a indiqué avoir été déçu par les ventes de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope et de Just Dance 2023, deux titres dont on pouvait attendre beaucoup avec les Fêtes de fin d'année. L'éditeur n'a pas donné plus de détail, notamment le nombre de jeux vendus pour appuyer sa déception. On n'en saura donc pas plus.Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, s'est déclaré "surpris" de sa "sous-performance dans les dernières semaines de 2022 et tout début janvier" dans son intervention auprès des investisseurs qui n'ont pas manqué de sanctionner le titre en Bourse à l'écoute de la nouvelle en le faisant plonger de 13.79% dans sa cotation américain à 4,39$ contre 5,15$ avant midi.Sur le marché français, l'action a certes accusé le coup entre 11 et 15h, mais le titre a finalement terminé dans le vert à 23,87 euros, en hausse de 0,25%.Pourtant, le jeu a bénéficié de notes agréables dans la presse spécialisée, et la promotion du jeu a été savamment orchestrée pour que tout possesseurs de Switch soit au courant de la sortie du jeu.Cela n'aura pas suffi : les 10 millions de joueurs du premier opus ne semblent pas encore enclins à acquérir le second, mais peut-être seront-ils tentés par les DLC qui seront proposés d'ici la fin de l'année par Ubisoft, avec en point d'orgue une aventure avec Rayman en personne.Il faut dire qu'Ubisoft n'avait pas qu'une mauvaise nouvelle à annoncer : l'éditeur a en l'espace de 6 mois annulé pas moins de 7 projets de jeux non-annoncés ! Parmi ceux jeux, on ne sait pas si certains se destinaient à la console de Nintendo, mais l'ambiance est donc morose chez le premier éditeur français.Concernant ses résultats, Yves Guillemot a déclaré :Pour Ubisoft, l'année va mal finir : son exercice se clôt le 31 mars comme pour beaucoup d'acteurs du jeu vidéo qui prend ainsi le temps d'intégrer Noël à l'exercice en cours, et Ubisoft a annoncé une révision à la baisse de ses objectifs. Le chiffre d'affaires devrait baisser de 10% par rapport à l'année dernière, et des pertes de 500 millions d'euros (contre un bénéfice d'abord attendu de 400 millions d'euros).Où sont passés ces millions, demanderez-vous avec raison : Ubisoft a traduit dans ses comptes 500 millions d'euros de R&D, tout en tenant compte de la sous-performance de Mario + Lapins Crétins et du report de Skull & Bones (eh oui, encore).Ubisoft espère redresser la barre d'ici le 31 mars 2024, avec un bénéfice de 400 millions d'euros, fort de "perspectives à long terme du secteur [qui] restent prometteuses", mais aussi d'une politique de réduction des coûts qui n'augure en général rien de bon parmi les équipes en place :Si vous n'avez pas encore craqué pour Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, ne manquez pas de lire le test du jeu rédigé par Maritsa. Cela vous laissera suffisamment de temps pour en savourer le scénario original, en attendant les DLC annoncés qui seront édités dans les prochains mois.Source : VGC.com