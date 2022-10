Test de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, une réussite galactique !

La menace Cursa



Le pouvoir des Sparks

Une exploration riche

Tactique galactique

Tout commence au paisible royaume champignon. Alors que la fine équipe se détend dans les jardins fleuris et colorés du château de Peach, un évènement inattendu vient bouleverser le calme ambiant. Une raie manta géante tente de venir à bout d’un groupe de Sparks, de petits êtres mignons nés de la fusion entre les Luma et les Lapins Crétins. Il s’agit de Cursa, une force maléfique qui menace d’absorber l’énergie de l’univers et des Sparks. Elle plonge la galaxie dans le chaos en appliquant son influence néfaste sur chaque planète. Mario et ses acolytes se retrouvent investis d’une nouvelle mission qui ne pouvait commencer autrement que par l’enlèvement de Peach… ah non pardon, cette fois c’est Lapin Peach !Au cours de l’attaque, elle se fait capturer et votre premier combat commence. Loin d’être épique, c’est surtout une excuse pour vous initier au système de combat. Les rudiments y sont expliqués : comment se déplacer, s’abriter ou attaquer. Après quelques cinématiques et interactions, le prologue prend fin et vous débutez réellement l’aventure. Elle vous emmène de planète en planète, plus atypiques les unes que les autres, aux environnements saccagés par la présence de Cursa.L’histoire s’étend sur cinq biomes avec chacun sa propre identité et son lot de secrets. Visitez par exemple le Littoral Lumineux, cette station balnéaire normalement plongée sous le soleil, idéale pour un moment de farniente. Envolez-vous pour les Pics Parfaits, une destination enneigée, réputée pour ses paysages glacés accueillants. Ou encore, allez admirer les merveilleuses couleurs automnales de Palette Prime.Les décors sont truffés de petits détails. Rien n’est laissé au hasard, on se régale de remarquer le lapin bloqué sous un objet au loin ou celui qui prend son bain de soleil sous le ciel gris. Les couleurs sont vives, parfois un peu saturées sur l’écran de la Switch OLED, mais le résultat est très beau malgré un léger ralentissement du taux de rafraîchissement qui reste rare. Chaque univers est d’autant plus intéressant que la bande-son propulse dans l’atmosphère “galacticomique”. Signée Yoko Shimomura (Live a Live, Kingdom Hearts…), Grant Kirkhope (Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle, Banjo-Kazooie…) et Gareth Coker (Ori and The Blind Forest, Halo Infinite…), c’est un florilège de chefs d’œuvre qui vous accompagne dans l’aventure.Aidez ces planètes à retourner à la normale et délivrez les Sparks qui s’y trouvent pour qu'ils rejoignent votre bataille. Afin d’accéder à la planète suivante, vous devez terminer les quêtes principales de l’actuelle et y battre le boss. À l’aide de votre vaisseau, vous pouvez à tout moment décider de retourner sur une planète déjà visitée pour compléter les quêtes secondaires ou terminer le niveau à 100%.Le petit plus de ces contrées, ce sont les représentants. Ils apportent un contexte à chaque biome et sont attachants avec leur personnalité extravagante. Vous croisez notamment le peureux Augie, dieu du soleil autoproclamé du Littoral Lumineux qui aimerait de nouveau faire rayonner la lumière du soleil sur sa planète. On ne vous en dévoilera pas plus sur ces personnages secondaires pour vous laisser le plaisir de les découvrir et vous plonger complètement dans l’univers.Pour cette mission d’ordre galactique, vous commencez avec une équipe de six personnages. On retrouve les classiques Mario, Luigi, Peach ainsi que leurs Lapins respectifs. On découvre surtout l’arrivée d’un tout nouveau personnage, la mystérieuse Edge qui se joint assez rapidement à la troupe. Pleine d’assurance, elle n’a pas froid aux yeux et elle maîtrise son Aéro-Lame comme personne. Notez bien qu’elle se nomme Edge et surtout pas Lapin Edge (c’est elle qui insiste).Plus tard, vous rencontrez Lapin Harmonie. Les trailers du jeu laissaient déjà entrevoir un personnage blasé, très peu concerné par la mission. Son caractère se révèle en effet et on retrouve ce lapin jamais motivé certes, mais qui se retrousse quand même les manches lorsqu’il faut se battre. Elle peut d’ailleurs user de sa compétence spéciale et frapper les ennemis d’Ennui pour les paralyser.Dans la famille des alliés insoupçonnés, on demande le gros méchant, Bowser. Il se joint au combat, non sans intérêt. Cursa a une emprise sur son armée et utilise ses Sbires pour sa propre cause. Il veut à tout prix les sauver et les récupérer pour continuer ses tentatives de conquête du monde (et pour enlever sa princesse préférée). Sa force légendaire est très utile pendant un affrontement, et vous pouvez user de son Bowszooka pour infliger de gros dégâts de zone.En somme, chacun possède ses propres caractéristiques et forces qui se complètent en combat. La composition d’équipe que vous choisissez peut changer votre style d’approche du tout au tout. Vous êtes plutôt axé sur un style défensif ? Misez sur Peach avec la barrière de protection qu’elle peut prodiguer à ses alliés et cumulez les pouvoirs de guérison de Lapin Peach. Vous êtes en recherche de tactique offensive de zone ? La portée et la puissance des tirs de Luigi avec son Sniper-fect permettent de venir à bout des ennemis qui sont loin, pendant que Lapin Mario peut s’en rapprocher pour leur flanquer des vagues de coups puissants avec son Tabass-K.O.À ces compétences, s’ajoutent les pouvoirs spéciaux non négligeables des Sparks. Au gré de vos quêtes, vous délivrez ces petits êtres menacés et ils viennent vous apporter leur soutien volontiers en guise de remerciement. Certains sont dotés de pouvoirs élémentaires tels que le feu, l’eau, la glace, ou encore l’électricité. D’autres octroient des bonus tels que l’invisibilité, la protection ou le boost d’équipe. Chaque personnage peut s’équiper de deux Sparks et ainsi décider de l’angle d’attaque du combat. Il y en a trente à trouver ce qui promet une foison de combinaisons possibles.Les Sparks sont particulièrement utiles en combat, mais ont parfois un rôle supplémentaire. Certains permettent de bénéficier de bonus de déplacement en phase d’exploration. Le Sparks Décibel par exemple, permet d’activer ou détruire des éléments autour des héros en appuyant sur ZR pour débloquer des passages ou découvrir des trésors.Ubisoft souhaitait ouvrir le champ des possibles pour la partie exploration et le pari est relevé. Dorénavant, vous pouvez vous balader plus librement et aller jusqu’au moindre petit recoin pour trouver des pièces et secrets. Il ne s’agit pas ici d’un monde ouvert, mais d’une vaste carte avec divers points d’intérêts tels que le marchand, les quêtes principales ou secondaires, ou autres événements.Le Robo-Marchand 9.99+TX, commercial aux arguments douteux, propose des boosts de combat, des potions pour faire évoluer vos Sparks ou encore des Champignons pour regagner de la vie. Ils s’échangent contre des pièces d’or, denrée loin d’être rare. En effet, le jeu est généreux et on en trouve un peu partout. À savoir que si vous quittez une zone pour y revenir, celles que vous aviez déjà récupérées réapparaissent au même endroit.Vous pouvez aussi faire l’acquisition d’objets plus rares ou à collectionner contre quelques pièces planétaires. Plus difficile à obtenir, elles se débloquent à la fin de quêtes sur les différentes planètes et elles ne s’utilisent que sur celles où elles ont été récupérées.Vient enfin la partie réflexion. Au cours de votre exploration, vous êtes amené à résoudre des énigmes. Parfois d’une simplicité déconcertante mais globalement moyennement difficiles, elles apportent un aspect mini-jeu très plaisant.On vous le disait, chaque personnage possède sa propre force. À chaque début de combat, il est fortement conseillé de jeter un œil à l’arène avec la caméra tactique en appuyant sur le joystick L. On y apprend la position des ennemis et l’information la plus importante : leurs faiblesses et résistances. Une fois le repérage fait, vous avez toutes les clés pour composer la meilleure équipe pour répondre à cette bataille. N’oubliez pas de choisir méticuleusement les Sparks qui équipent vos combattants. Ils peuvent directement toucher à la faiblesse d’un ennemi mais ils peuvent aussi vous protéger ! En effet, s’équiper d’un Sparks élémentaire de feu, donne le pouvoir lié au personnage, mais il lui prodigue surtout une résistance au Super-Effet brûlure infligé par les ennemis.Une fois le combat lancé, vous jouez au tour par tour. C’est toujours vous qui commencez. Vous passez d’un personnage à l’autre en appuyant sur les flèches directionnelles droite et gauche et vous disposez de deux actions par tour par personnage. Seules les actions de type attaque, compétence spéciale de héros, pouvoir de Sparks ou utilisation d’un objet consomment des points d’actions. Pour ce qui est des déplacements, charges ou sauts d’équipe, vous n’avez pas de limite. En réalité, la seule limite se définit par la zone dans laquelle vous pouvez vous diriger. Effectuer un saut d’équipe vous permet d’étendre votre zone de déplacement et cumulé aux plateformes de saut dans les arènes, vous pouvez littéralement aller partout si vous combinez bien les mouvements de tous les personnages.L’évolution de ce système par rapport à celui du premier opus, est probablement la mécanique la plus réussie. La phase de combat peut prendre beaucoup de temps, car on se laisse prendre au jeu de la stratégie et on envisage tous les scénarios pour trouver la configuration optimale et parfois réussir à éliminer tous les ennemis en un seul tour.L’expérience de jeu peut s’effectuer sur trois niveaux de difficulté : Détendue, Normale ou Difficile. Allant d’un mode permettant surtout de se concentrer sur l’histoire avec des ennemis qui infligent moins de dégâts à un niveau intense avec des ennemis coriaces. Il existe même une option d’invulnérabilité pour avancer sans pression. Vous pouvez décider de changer ce mode à tout moment sauf au cours d’un combat.La dimension RPG n’est pas en reste sur ce titre. Vous gérez l’évolution de votre équipe avec un arbre de talent. Vous débloquez des compétences en échange de Prismes de Compétences que vous obtenez à chaque nouveau niveau. Pour une gestion plus facile, vous pouvez sélectionner le remplissage auto. Si toutefois vous veniez à regretter un choix, vous pouvez à tout moment vous faire rembourser de vos Prismes de Compétences utilisés et les récupérer pour les placer ailleurs.