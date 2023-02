Test de Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, ou Kirby Party !

Kirby à la rescousse

Des mondes qu’on n’oublie pas

Kirby glouton

A plusieurs c’est mieux !

Toujours plus

Tout commence sur la planète Pop d’où est originaire notre héros. Alors qu'il s'amuse avec ses camarades (parfois ennemis) DaDiDou, Meta Knight et Bandana Waddle Dee, l’ambiance joviale est interrompue par un énorme navire volant qui se crash non loin de la petite bande. Ils accourent immédiatement sur les lieux et font une rencontre inattendue : Magolor, le capitaine du Galéronef qui vient de s’écraser et dont des pièces majeures se sont détachées lors de la chute.Kirby, aussi gentil que mignon, décide d’aider ce pauvre voyageur échoué et de lui ramener toutes les pièces égarées. La carte de Dream Land propose différents biomes comportant plusieurs étapes. Dans chaque niveau, se trouvent des rouages du Galéronef à collecter (120 au total). Les niveaux de boss quant à eux, permettent de retrouver l’une des pièces majeures égarées en vol.Le level design brillant et la créativité des environnements donnent un cocktail savoureux et chatoyant. On bondit, vol, nage, aspire des blocs… les actions de Kirby ainsi que ses capacités procurent une satisfaction immense, c’est de la plateforme par excellence. Le titre parvient à proposer une évolution dynamique dans un environnement riche en détails avec des mécaniques fluides et variées. Tous ceux qui ont bercé dans l’univers Nintendo auront instinctivement envie de chercher des portes cachées ou des chemins dérobés, ce qui sera largement récompensé. Les secrets pullulent, nourrissant ainsi le désir de compléter le jeu à 100%. Bien que la progression soit assez linéaire, le gameplay de Kirby offre une dimension verticale intéressante, permettant au joueur de naviguer du ciel aux profondeurs sous-marines.Comme c’est le cas de tous les jeux de la licence Kirby, il est accessible à un large public, parmi lequel on trouve aussi les plus jeunes. Faire une chute malencontreuse est assez difficile étant donné que le personnage vole. Les ennemis ne sont pas d’une agressivité ingérable et on vient relativement facilement à bout de certains boss, bien que certains aient été plus compliqués que d’autres. Il existe également une option “assistant Magolor” que l’on peut activer à tout moment. Il vient vous rattraper en cas de chute et vous donner une potion qui double la santé si vous vous trouvez en difficulté. En somme, tout est fait pour que tout le monde puisse y jouer.Fort heureusement, le mode Extra vient pimenter un peu les choses pour les joueurs en soif de challenge. Vous y rejouez les niveaux du mode histoire classique après l’avoir terminé et cette fois, la barre de vie est réduite et les boss sont plus forts.Il est facile de voir Kirby comme un adorable glouton qui avale tout ce qui croise sa route. Il a en effet bon appétit mais son pêcher mignon fait toute sa force. Pour rappel, il peut aspirer ses ennemis et les renvoyer sous forme de projectiles. Il peut surtout absorber leur pouvoir et utiliser leurs capacités. On retrouve ceux que l’on connaît déjà avec notamment le feu, la glace ou encore l’épée. Le pouvoir méca qui est très satisfaisant avec son “canon puissant” et le pouvoir du sable avec son “onde de sable”, viennent compléter la liste déjà généreuse de transformations.Là où les circonstances prennent une tournure épique, c’est lorsque vous croisez un petit ennemi spécial qui brille. C’est le signe qu’un moment particulièrement satisfaisant se profile. En le tuant, vous absorbez son sort, mais il s’agit d’une version encore plus puissante. Vous voilà équipés d’une épée géante pour tout briser sur votre chemin, ou bien d’un marteau énorme à enfoncer des pylônes. Autant d’options qui rendent l’expérience en jeu encore plus palpitante.On se délecte allègrement de l’aventure en solo, mais le mode multijoueur est un régal. A n’importe quel moment de l’aventure, jusqu’à trois amis peuvent se joindre à la partie en local moyennant une de vos vies. Chacun a le choix entre incarner Meta Knight, Roi DaDiDou, Bandana Waddle Dee ou même d’autres couleurs de Kirby !Parmi les nouveautés, on compte le Parc Magoland qui donnerait presque envie d’appeler cette zone “Kirby Party”. En effet, on y trouve des mini-jeux plus drôles les uns que les autres. On a des classiques comme “Kirby Samouraï” où la rapidité est mise à l’épreuve dans un duel au Katana, mais aussi le nouveau “Chasse au tome Mogalor”. On recommande vivement de tester “Kirby fait la loi” qui est d’autant plus drôle en mode tactile de la Switch. Cette dizaine de jeux à faire seul ou à plusieurs, donne une grande rejouabilité et invite à faire des sessions entres amis.Au terme de chaque partie, vous collectez des coupons. Ceux-là sont échangés contre des tampons au Parc Magoland. En fonction de la quantité de tampons cumulés, cela débloque divers bonus et masques de costume. Ils ont même pensé à développer un système de fidélité !On vous le disait, terminer le mode histoire débloque le mode Extra. Mais ce n’est pas tout, on a accès à l’Arène où il faut affronter plusieurs boss d’affilé le plus rapidement possible. On peut facilement se laisser prendre au jeu et essayer de faire un peu mieux à chaque fois. Pour rajouter encore un peu plus à l’envie d’y retourner, on retrouve Magolor dans une histoire inédite où on le contrôle, et le gameplay est particulièrement bon. Aidez-le à retrouver ses pouvoirs en collectant des points de magies dans un nouveau monde.Pour les plus complétistes, vous aurez de quoi vous amuser avec les rouages à collecter, mais aussi les missions annexes à compléter dans le Parc Magoland. Il y a surtout la boutique de cadeaux où vous trouvez tous les masques et cadeaux débloqués. C'est là que vos héros peuvent changer d’apparence pour affronter les ennemis avec beaucoup plus de style.Enfin, il existe une fonction que nous n'avons pas encore pu tester : les affrontements en ligne. Depuis la place du Parc Magoland, vous pouvez vous mesurer à des adversaires venus du monde entier sur l'épreuve Kirby Samouraï que l'on évoquait plus haut. Avec 100 Kirby en lice, le challenge risque d'être corsé ! Nous avons tout de même pu essayer via le mode entraînement et on peut déjà vous dire que c'est addictif. C'est un défi que vous pourrez tenter une fois par jour pour vous hisser un peu plus dans le classement !