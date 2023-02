Test de Roller Drama : collocation et roller !

Bienvenue à la colloc' !

Phases de jeu

Et l'aventure alors ?

Dans Roller Drama, vous incarnez Joan, coach d'une équipe de roller derby. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette discipline, il s'agit d'un sport sur roller et sur piste, où l'une des membres doit s'échapper du groupe pour faire des tours de piste sans être sortie par les adversaires. Sport plutôt violent, majoritairement féminin, le roller derby est considéré comme un sport de contact où il faudra faire le maximum de tours de piste sans être entravé pour marquer des points.Revenons à notre jeu. Joan a donc réuni toute son équipe dans une grande colloque, un immeuble de plusieurs étages où chaque membre de l'équipe possède une chambre. Les cinq membres de l'équipe sont donc Anne, qui aime la provoc ; Portia, l'anxieuse du groupe ; Juliet, la force tranquille ; Lily, la blasée ; et Cordelia, l'hédoniste. Chacune possède sa personnalité et ses lignes de dialogues spécifiques. Puisque nous sommes aussi dans un visual novel.Les chapitres s'enchaînent et se ressemblent : les phases de visual novel proposent de résoudre les problèmes des unes et des autres, ainsi que les aléas d'un quotidien un peu spécial. Ainsi, entre les amourettes de Portia, le côté bon vivant de Cordelia, il faudra aussi gérer le chat du propriétaire, mort et transformé en zombie. Une touche de fantastique et d'humour qui reste malheureusement assez superficielle, pour ne pas dire anecdotique.Une fois les soucis réglés et les histoires avancées, place au match. Comme évoqué plus haut, le but sera de faire faire des tours de piste à l'une des membres de l'équipe, la jammeuse, pour marquer des points. Au programme, vous disposez de cartes bonus pour être invincible, par exemple, ou ralentir vos adversaires ; mais aussi de commandes spécifiques pour le "pack", le groupe devant ralentir l'adversaire. Pour les exécuter, il faudra appuyer sur R, ZR, L et ZL au bon moment pour effectuer une frappe, un blocage, etc.Malheureusement, le gameplay n'est vraiment pas à la hauteur. Les tours de piste (à effectuer avec le joystick) sont simples à faire et on tourne rapidement en rond. Les joueuses adverses ne savent pas plus que vous ce que vous devez faire et restent en pack toujours au même endroit. Bien sûr, vous pouvez tenter de modifier leur comportement avec les touches mais cela n'aura que peu d'effets, ou du moins sur un laps de temps court. Ensuite et bien... tournez. Avec les boosts, il devient simple de faire plus de tours que votre adversaire. Un match est scindé en trois périodes, des jams, et dès le premier match vous apprenez que si le premier jam doit être joué vous pouvez lancer les deux et troisième en automatique. Ainsi, exit la maniabilité aux fraises et bonjour le résultat du match en quelques secondes devant l'écran. Ça valait bien la peine de se casser la tête...Roller Drama possède un charme particulier : par son graphisme rappelant les comics, par son sujet, quasiment jamais traité en jeu vidéo (pour le roller derby du moins), par le mélange étonnant de sport et de visual novel. Pour le reste, à trop vouloir en faire, le jeu tombe dans toutes les maladresses possibles. Heureusement que le tactile vient sauver la jouabilité à la manette car les menus sont rapidement délicats à manier. Les phases de sports sont assez peu ergonomiques. Les intrigues des différents chapitres, pour le côté visual novel, sont portées par des personnages bien caractérisés mais aux histoires légèrement clichés.Force est de constater que le charme de Roller Drama passe par son côté désuet, son chat zombie et son sujet. Le fait de pouvoir switcher les matchs est une option, ce qui permet aux amateurs de faire leurs jams, et à celles et ceux qui ne le souhaiteraient pas de se concentrer sur le côté visual novel et les histoires. La possibilité de gérer l'amitié entre les membres du groupe est intéressante et ajoute une touche de stratégie. En effet, vous aurez parfois plusieurs choix dans les dialogues et vos décisions en temps que coach auront une incidence sur l'amitié et la confiance que les membres de l'équipe vous portent ou se portent entre elles.