Nintendo nous dévoile ses meilleures ventes eShop de Septembre

Le mois de septembre 2024 a été marqué par la sortie d’un nouveau jeu Zelda en 2D, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom qui sans surprise se place en tête du top des ventes européen. La qualité est au rendez-vous comme le démontre le test et sa note de 18/20 q ue nous vous invitons à découvrir pour les retardataires ! En toute logique il s'impose donc en tête du podium.A la seconde marche, nous retrouvons Minecraft, le jeu de type bac à sable sorti il y a déjà 6 ans occupe encore le podium certainement propulsé par l'annonce du film ce mois-ci et de son trailer farfelu diffusé au début du mois. Qui dit mois de septembre, rime (ou pas) avec Fifa ! Et non désormais il s'agit de EA Sports FC 25 qui occupe les troisièmes et quatrièmes places alors qu'il est seulement sorti à trois jours de la fin du mois ! Stardew Valley le RPG fermier complète ce TOP 5 et confirme son succès propulsé par un prix attractif (14 euros).Les autres sorties marquantes de septembre intègrent le top 15 sans tutoyer le podium. Nous parlons bien sur d'Ace Attorney Investigations Collection, Marvel vs. Capcom Fighting Collection : Arcade Classics ou encore The Plucky Squire que vous avez pu découvrir dans un PlayN! live sur la chaine Twitch de PN Le top 15 de ce mois de septembre est complété par les grosses licences Nintendo habituelles à savoir Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons ou encore Super Mario Bros. Wonder. A noter au rang des absents, que nous ne retrouvons pas les grosses sorties Nintendo du premier semestre en la personne de Luigi's mansion 2 HD, Princess Peach : Showtime ! et Paper Mario : La Porte Millénaire.Découvrez le dernier Top 15 mensuel des jeux sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch en Europe, couvrant la période allant du 1er au 30 septembre 2024 :1. Zelda : Echoes of Wisdom2. Minecraft3. EA Sports FC 254. EA Sports FC 25 Ultimate Edition5. Stardew Valley6. Mario Kart 8 Deluxe7. Animal Crossing: New Horizons8. Ace Attorney Investigations Collection9. Nintendo Switch Sports10. The Plucky Squire11. Among Us12. Super Mario Bros. Wonder13. Marvel vs. Capcom Fighting Collection : Arcade Classics14. Mario Party Superstars15. FabledomQuelles sont vos attentes pour le mois d’octobre ? Super Mario Party Jamboree va-t-il tout rafler ? The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom conservera-t-il sa place de numéro un ? C’est ce que nous verrons au prochain épisode !