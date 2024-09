[REPLAY] PlayN! live sur Le Vaillant Petit Page sur Switch

PlayN! Live Le Vaillant Petit Page - Nintendo Switch (Devolver Digital) Let's Play FR Retrouvez la vidéo sur YouTube

Oyé Oyé! Qui dit rentrée, dit... retour à la normale, nous sommes donc repartis pour une nouvelle saison de lives sur la chaîne Twitch de Puissance Nintendo, et qui d'autre que votre serviteur pour vous donner rendez-vous ce soir, jeudi 19 septembre 2024 pour un tout nouveau PlayN! Live consacré au jeu indé du moment : Le Vaillant Petit Page édité par Devolver Digital et sorti ce 17 septembre sur l'eShop de la Nintendo Switch.Voici le replay de ce PlayN! Live maintenant dispo sur YouTube :Ensemble, et dès 21H15, partons à la découverte de ce nouveau jeu d'aventure action plateformes réflexion, haut en couleur, et à l'aspect si unique. Explorons les prémices de l'histoire du jeu et parcourons les premiers niveaux pour se faire un premier avis sur l'aventure de Laïus, protagoniste de notre histoire qui va partir combattre le maléfique Ragecuite.Pour rappel, le titre de All Possible Futures, qui s'était fait remarquer lors d'un précédant Indie World sous le nom de The Plucky Squire, est enfin disponible dans nos mains pour la somme de 30€. Rendez vous donc ce soir sur la chaine Twitch de PN pour interagir en direct avec nous où en rattrapage dès demain sur la chaine You tube de PN.Belle soirée à vous et que l'aventure commence !