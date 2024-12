Test du Vaillant Petit Page : vivre un conte

Laius, Ragecuite et les autres

Vivez votre propre aventure

Quelques accrochages

Cependant, force est de constater que quelques étapes sont moins optimisées que les autres. Toutes les phases à l’arc sont particulièrement peu ergonomiques, vous poussant parfois à refaire le niveau à cause d’un manque de précision du curseur. De la même façon que le jeu est excellent mais ne fait qu’effleurer ses concepts. Tout y est particulièrement malin, mais il reste un arrière-goût de trop peu : les développeurs ne vont pas au bout de leurs idées, en développant certaines mais en laissant d’autres en suspens, tout vous en en présentant des brides.

L’histoire de Laius est celle d’un héros. Vous et quelques-uns de vos amis, devenant vos acolytes, allez mettre à mal les plans de Ragecuite, un sorcier maléfique qui vous veut forcément du mal. Mais rapidement, quelque chose cloche. Et quand le sorcier parvient à vous extraire des pages de votre livre d’images, vous vous rendez bien compte que rien ne va. Déjà, vous n’aviez pas conscience d’être un héros en 2D, de papier, ensuite… il faut sauver votre histoire ! Car de sa réussite dépend le futur de son jeune lecteur, un garçon qui, parce qu’il aime les aventures de Laius, deviendra illustrateur de livres pour enfants.L’histoire est belle autant qu’elle est méta. Vous, personnage de livre, devez sauver en réalité le futur de votre lecteur favori, qui se voue à devenir lui-même auteur. La boucle est bouclée, mais elle est brisée dès lors que vous quittez les pages de votre récit. L’incursion de Laius dans la réalité fait échos à celle de l’enfant dans le récit, de l’importance de l’un découle l’existence de l’autre.Au fur et à mesure de votre progression, chacun prend conscience de sa condition de personnage, donnant lieu à des références, des propos qui fracassent le quatrième mur et autres exemples que l’on retrouve dans les différents environnements, que ce soit au niveau graphique ou scénaristique.Au fur et à mesure de votre aventure, celle-ci va donc vous demander de jouer sur plusieurs plans. En 2D pour tout ce qui se passe dans le livre de contes et en 3D lorsque vous en sortez. La progression est assez classique : vous débutez en découvrant que vous êtes dans un livre, puis trouvez un outil pour tourner les pages du livre et ainsi vous balader librement à l’intérieur.Mais ce n’est pas tout : les mécaniques sont nombreuses et toutes se basent sur le principe du livre pour enfant. Ainsi, vous pouvez déplacer des mots, pour former des phrases et modifier votre environnement. D’un coup d’épée, vous pouvez faire tomber un mot d’une phrase pour le remplacer.Vous pouvez aussi tourner les pages ou pencher le livre. Cela peut vous permettre soit d’aller chercher des mots ou des objets à d’autres endroits du récit, soit de faire rouler ou glisser des éléments dans les pages en fonction de ce que vous voulez faire. Les actions impliquant le livre (tourner, pencher) s'effectuent avec ZL et ZR, donnant presque l’impression (en mode portable du moins) d’avoir le livre entre les mains.Côté gameplay, le reste s’avère assez classique, tout en jouant avec les codes du livre d’images et du jeu vidéo. Les zones sont des pages du livre, que vous allez parcourir de plusieurs façons (soit traditionnellement en passant d’une page à l’autre, soit en sortant du livre pour tourner manuellement les pages et arpenter des endroits encore inaccessibles). Chaque chapitre s’articule autour d’une mécanique, ou d’une légère modification d’une autre. Ainsi, les spirales vertes vous permettent de sortir du livre et les étoiles de faire autre chose.Vous découvrez progressivement les différentes mécaniques pour vous sortir de cette histoire, faire face à Ragecuite et pouvoir sauver le monde du livre et l’enfant qui vous lie.