Drova - Forsaken Kin, le RPG rétro qui va vous donner du fil à retordre

Une exploration libre, riche et immersive

Un action RPG rétro Souls like très complet

Nous commençons le jeu par la création assez classique de notre personnage : sexe, type de peau, voix, cheveux, couleurs, pilosité etc. Le joueur peut ensuite choisir entre le mode classique, qui permet de sauvegarder manuellement à n’importe quel moment, et le mode fer où il n’y a que des sauvegardes automatiques.Puis l’histoire commence sur fond de mythologie celtique. Suite à la découverte d’une pierre runique, notre héros voit deux druides sortir en cachette pendant la nuit avec le cristal magique. Décidant de les suivre, nous finissons par traverser un étrange et épais brouillard qui relie notre monde à un autre appelé Drova. Durant ce passage, les druides subissent des attaques d’esprits en colère, qui leur sont fatales. Avant de succomber, l’un d’eux remet à notre personnage principal la pierre runique en lui demandant de la confier à un autre druide qui se trouve dans une ville de Drova.Une fois sur ces terres inconnues, nous arrivons en premier dans une zone où nous apprenons brièvement les bases du combat, le système d’artisanat et l’évolution du personnage. Cette étape passée, nous voilà complètement lâchés dans la nature au sens propre du terme puisque nous apparaissons au milieu de nulle part. Pas de carte à afficher pour nous repérer, pas de point de signal indiquant le chemin. Nous avons notre journal de quêtes pour nous expliquer notre objectif mais ça s’arrête là.Au joueur de trouver son chemin, de fouiller partout, de discuter avec tous les personnages autour de lui, d’accomplir des missions secondaires afin d’avancer dans l’histoire et gagner de l’argent, découvrir les divers lieux importants et en apprendre plus sur les mystères entourant Drova. Et c’est généralement ce qui nous plaît le plus. L’immersion est totale. Le jeu ne nous tient pas par la main. Se perdre est très facile, surtout sans repère. Lorsqu’on doit parler à une personne en particulier par exemple, cette dernière n’a pas d’indicateur au-dessus de la tête pour nous montrer que c’est la bonne. On doit surtout retenir les informations transmises auparavant pour pouvoir la reconnaître facilement parmi les autres. Ou alors parler à tout le monde jusqu’à tomber juste.Il est possible, et vivement conseillé, de trouver et acheter auprès de marchands, des cartes et de l’encre ce qui permet de mieux se repérer dans l’environnement et d’annoter les points d’intérêts essentiels. Mais attention, les objets et équipements divers sont chers et on ne devient pas riche très rapidement.Notre héros peut découvrir des indices, objets cachés, monuments importants et suivre différentes pistes lorsqu’il est en mode observation. Cependant, il ne peut plus courir et n’avance vraiment pas vite. Et comme il voyage à pied et qu’il n’y a pas de possibilité de se téléporter d’un point à un autre, on ne peut pas rester sur ce mode en permanence. D’un côté, on a envie d’avancer en mode observation tout le temps pour ne rien louper et de l’autre, ça pourrait devenir lassant.Côté graphisme, même si le style pixel art 2D rétro est parfaitement voulu, et que l’ensemble est très coloré, la direction artistique n’est pas très jolie sur un gros écran de télévision. Il vaut mieux plutôt jouer en mode nomade de la console car les pixels sont bien prononcés. Ces graphismes ne pourraient ravir que les férus des jeux des années 90. A noter tout de même que les traits paraissent bien plus nets et moins pixelisés sur Steam et Consoles Next Gen.Vous l’aurez compris, Drova Forsaken kin est un RPG très complet mais dont la difficulté des ennemis est relativement punitive. En début de partie on commence limite à poil avec une branche pour seule arme et même les premières créatures les plus insignifiantes nous donnent du fil à retordre.Les combats sont en temps réel et à chaque fois que l’on gagne, on obtient de l’expérience qui nous permet de monter de niveau, en plus de pouvoir looter les dépouilles. Mais là encore, l’ascension est assez lente. Au commencement, on aimerait tuer tout ce qui se trouve sur notre passage. Puis à force de perdre, on apprend à éviter ceux qui paraissent plus forts que nous. Et comme les ennemis sont visibles, il est facile de les contourner.Dans ce jeu, il vaut mieux savoir tout maîtriser entre les combats au corps à corps, à distance, l’esquive et la discrétion. Et pour cela, une seule solution : gagner de l’expérience et monter de niveau en tuant des ennemis ou en remplissant des quêtes.Cependant, nous n’en ressentons pas les effets immédiatement. En effet, il faut utiliser les points de compétences octroyés à chaque montée de niveau. Et pour cela,on doit les échanger contre de nouveaux talents, qu’ils soient martiaux ou artisanaux, auprès de mentors afin de devenir plus puissants et pouvoir porter de meilleurs équipements et armes.Ces professeurs sont présents un peu partout dans Drova et ils sont capables d’enseigner des talents ou d'augmenter les statistiques de notre héros. Certains le font gratuitement mais d'autres demandent de l’argent ou de leur rendre des services en retour. De plus, chacun d’eux a sa propre spécialité. Par exemple, un épéiste vous permet de mieux vous battre à l’épée mais pas de mieux savoir utiliser une arme à distance.Il est possible de se soigner avec des plantes particulières, des plats cuisinés et des potions. Notons que la vie ne remonte pas instantanément mais petit à petit. Dans ce jeu, il vaut mieux être ultra blindé de produits curatifs dans notre inventaire. Nous pouvons faire de la cuisine et de l’alchimie à condition d’avoir le matériel et les recettes pour le faire. Comme dans la vraie vie, certains aliments ne peuvent pas être consommés crus. De plus, il faut manger la nourriture assez rapidement au risque de la voir moisir dans notre inventaire et ainsi la rendre inutilisable.Concernant l’artisanat, quand il est à proximité des ateliers adéquats notre héros a la possibilité de fabriquer armes et armures, s’il possède les matériaux nécessaires. Matériaux qu’il trouve un peu partout dans Drova en lootant les ennemis, en minant, en coupant le bois etc.Cet aspect de l’aventure ressemble beaucoup au style des jeux de survie. Et comme les objets sont chers auprès des marchands, il vaut mieux maîtriser l’artisanat, la cuisine et l’alchimie.Comme dans tous les RPG, vous pouvez fouiller absolument de partout, parler à toutes les personnes que vous croisez d’autant que certaines conversations s’avèrent très importantes pour la suite alors que ça n’est même pas indiqué.Enfin, on peut voler tout ce qui est à portée de main mais à nos risques et périls. En effet, il vaut mieux le faire très discrètement si on ne veut pas voir des PNJ, initialement pacifiques, sortir les armes pour nous faire la peau et au passage nous prendre une partie de notre argent durement gagné.