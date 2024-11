Test de The Jackbox Survey Scramble : une Famille en Or évolutive !

Les français ont parlé !

Un concept simple mais toujours aussi efficace.

Pour les nouveaux venus, rappelons que Jackbox est réputé pour ses party games et leur accessibilité enfantine : pas besoin d’avoir une manette par joueur puisque chacun peut jouer directement sur son smartphone. C’est simple, efficace et cela permet de faire participer tout le monde : jusqu’à dix joueurs dans le cas présent ! Après avoir lancé le jeu sur votre Switch, chaque joueur doit simplement se connecter à une page web dédiée et entrer le code de votre partie. Rien à installer, tout se fait en quelques clics. Bravo !Pour en revenir à cet opus Survey Scramble, il s’agit ici de deviner comment pensent les français. A travers quatre mini-jeux basés sur des sondages, vous allez devoir trouver quelles ont été les réponses les plus fournies, mais aussi les plus improbables ! A la clé, vous marquez des points et tentez évidemment de faire mieux que vos adversaires. Cela vous rappelle la célèbre émission “ Une Famille en Or ” ? C’est logique, même si le fonctionnement est un peu différent ici puisque c’est chacun pour sa pomme !Tout d’abord, il y a “Hauts et bas”: ici, l’idée est de trouver en premier lieu les réponses les plus populaires. Ce qui devrait être plutôt simple. Mais ensuite, il faut deviner les propositions les moins citées. C’est là que ça se corse…Dans “Carrés”, vous devez prendre possession de carrés répartis par tranches de réponses. Par exemple dans la capture ci-dessous, pour le carré correspondant aux réponses classées de la 11ème à la 15ème place, la réponse “Soleil” permet de prendre possession du carré car elle se classe en 12ème position. Si un adversaire veut capturer ce carré, il doit trouver une meilleure réponse, à savoir la 11ème plus citée. Pour remporter la partie, il va vous falloir posséder trois carrés consécutifs. De quoi proposer de belles batailles voire même un peu de stratégie !“Rebond” est sans doute le jeu qui mettra le plus vos nerfs à rude épreuve. Dans une sorte de pong endiablé, vous devez répondre du tac au tac pour renvoyer la balle à vos adversaires. Pour déplacer votre “raquette”, il vous faut donner une réponse: les plus courantes vous déplacent à gauche, les moins courantes à droite. Vous pouvez utiliser la même réponse plusieurs fois, mais cela va réduire la largeur de votre raquette. Cela vous semble compliqué ? On vous le confirme : ce jeu est absolument frénétique et devrait mettre le feu à votre canapé !Enfin, “Vitesse” est plus classique mais pas moins dynamique : dans un temps donné, vous devez trouver un maximum de réponses et battre vos adversaires en évitant de donner les mêmes réponses qu’eux. De quoi assurer une bouillie de cerveaux en surchauffe au bout de quelques minutes…La force de ce Survey Scramble est qu’il est évolutif : le jeu tient compte de vos propositions et de celles de tous les joueurs pour apprendre et mettre à jour ses questions et surtout ses réponses. Cela signifie que si vous retombez dans quelques temps sur une même question, les réponses ne seront pas forcément les mêmes et auront intégré les propositions de tous les joueurs ayant participé entre temps. Malin !De plus, on retrouve ici une option qui permet de plus ou moins filtrer les vulgarités. De quoi jouer à la fois avec d’innocents bambins et des adultes plus taquins.Mais au final, est-ce qu’on s’amuse ? Force est de constater que nous avons passé de très bonnes sessions de jeu sur ce Survey Scramble. Le principe est certes connu, mais la mise en œuvre est aussi simple qu’efficace et surtout, très dynamique : on ne s’ennuie jamais ! Le jeu avance à toute vitesse et l’ensemble fonctionne : tout le monde se marre et s’acharne sur son smartphone pour tenter de trouver les meilleures réponses.Les questions sont assez inédites et variées, du plus classique au plus farfelu. Au final, on reste scotché un bon moment sur le jeu et la soirée passe vite ! En revanche, n’espérez pas pour autant y jouer chaque soir pendant tout l’hiver : nous voici devant un titre qu’on relancera certes de temps en temps avec grand plaisir, mais dont l’intérêt s’essouffle vite passé quelques heures à jouer avec les mêmes personnes.Toutefois, notons que le jeu va s’enrichir à l’avenir avec une mise à jour gratuite qui nous promet l’ajout de nouveaux modes de jeu. C’est plutôt sympathique, d’autant que le titre est proposé à prix doux: 9,99€ au moment où nous écrivons ces lignes.